To personer tatt av snøskred i Lyngen i Troms

To personer ble onsdag ettermiddag tatt av et snøskred i Lyngen i Troms. Redningsmannskapene har vært i kontakt med de to på telefon.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Politiet meldte om skredet like før klokken 17 onsdag ettermiddag.

To personer er tatt av skredet, opplyser Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) til NTB.

– De første ressursene er nærme stedet nå. Det er den lokale redningssentralen som koordinerer aksjonen, sa redningsleder Thomas Ringen ved HRS kort tid etter klokken 17.

Fire helikoptre, samt frivillige fra Norsk Folkehjelp med redningshunder, er på vei til rasstedet, ifølge iTromsø.

Redningsmannskapene har vært i kontakt med begge de to personene på telefon, opplyser politiet.

– Det er utfordringer knyttet til transport av hjelpemannskap på grunn av tett snøvær, skriver politiet på Twitter.