18 års fengsel for å ha drept konen på Strømmen – sendte likbilder til familien

En mann er dømt til 18 års fengsel for å ha drept sin fraseparerte kone på Strømmen i april 2019. Retten mener drapet ble begått med overlegg.

Kvinnen ble funnet død 1. april 2019. Rettssaken startet mandag 11. januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

32-åringen erkjente straffskyld for å ha drept den 33 år gamle småbarnsmoren med omtrent 45 knivstikk 1. april 2019. Han og avdøde er iranske statsborgere og har en datter sammen.

Nedre Romerike tingrett skriver av kvinnen må ha opplevd en voldsom dødsangst i de siste minuttene før hun døde.

– Drapet ble begått foran vitne, og bilder av det ille tilredte liket ble sendt flere familiemedlemmer rett etter handlingen. Ved drapet har tiltalte i realiteten fratatt datteren begge hennes foreldre, skriver tingrettsdommer Anja Bech.

Bildet ble sendt til avdødes far og brødre, samt 32-åringens far og bror.

Mannen erkjente straffskyld i avhør samme dag som drapet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lavere enn aktors påstand

Straffen er ett år lavere enn aktors påstand. Retten mente at straffeutmålingen i utgangspunktet burde være noe i underkant av 19 år, men konkluderte med 18 år siden mannen belyste saken med sin tilståelse og at det snart er to år siden drapet er begått.

32-åringen må betale 350.000 kroner til datteren, samt 50.000 kroner til avdødes far.

Mannen er også dømt for trusler mot en person som kom til stedet etter drapet. Han ble også funnet skyldig i skadeverk i en fengselscelle da han satt fengslet.

Nedre Romerike tingrett avsa dommen torsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Uttrykte anger

– Jeg erkjenner straffskyld for å ha drept konen mi. Jeg tar ansvar for det, men jeg er ikke stolt av det. Det vil jeg også si til familien min og alle som har kjent oss opp gjennom alle årene, sa 32-åringen ifølge Romerikes Blad da rettssaken startet.

– Jeg angrer på det hvert sekund og minutt hver kveld, og tenker på det hver kveld jeg legger meg og hver morgen jeg våkner. Jeg vil bære med meg sorgen resten av livet og er lei meg fordi jeg ikke får se henne igjen, forklarte han.

Dommen, som er enstemmig, falt torsdag. Romerikes Blad omtalte dommen først.