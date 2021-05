Mann siktet for overgrep mot rundt 40 jenter

En mann i 30-årene er siktet for å ha begått overgrep mot rundt 40 norske jenter mellom 11 og 17 år fra ulike deler av landet.

Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Ifølge politiet har de fleste overgrepene skjedd over nett, skriver TV 2.

– Et gjennomgående trekk er at han utgir seg for å være en yngre gutt og ber om å få tilsendt seksualiserte bilder/video, herunder mot betaling, sier politiadvokat Ida Beate Fengsrud i Oslo politidistrikt.

Mannen, som er bosatt i Oslo, ble anmeldt i mars i fjor. Han ble varetektsfengslet i april. To måneder senere ble han løslatt, men i august ble han pågrepet igjen og har siden sittet i varetekt.

Det er uvisst hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Han nektet straffskyld i august og har forklart at hans bankkonto, telefoner og PC var blitt hacket.

Publisert Publisert: 10. mai 2021 12:08