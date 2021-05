To nye hus har rast ned i skredgropen i Gjerdrum

NVE opplyser at to nye hus har rast ned i skredgropen i Gjerdrum.

Dronebilder fra skredområdet i Ask. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi fikk melding fra Gjerdrum kommune søndag formiddag om at to boliger har rast ned. Det er en forventet utvikling og noe vi har tatt høyde for, sier regionsleder Toril Hofshagen i NVE til Romerikes Blad.

Hun sier videre at det er bratte skråninger inne i skredområdet, og at det fremdeles er en risiko for at mer kan rase ned og skli ut i gropen der det er bratte skredkanter.

– Vi jobber med å lage en anleggsvei i området. Dette arbeidet vil fortsette fra og med 18. mai, legger Hofshagen til.

Hun sier også at beboere i området ikke trenger å bekymre seg for at det skal gå et nytt skred der de bor.

I etterkant av skredet som gikk i Gjerdrum natt til 30. desember i fjor, har det vært flere bygninger som har rast ned i gropen.

Gjerdrum kommune har inngått en avtale med Norsk Saneringsservice om opprydding av bygg, biler og avfall i skredområdet på Ask. Det er dette selskapet som skal rydde restene av de to nye boligene som raste ned søndag.