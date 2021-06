19-åring døde av stikkskader i Sandefjord – to menn siktet for drap

En 19 år gammel mann er død etter å ha blitt funnet med stikkskader i Sandefjord natt til søndag. To unge menn er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning.

Kriminalteknikere fra politiet jobber på stedet der en 19 år gammel mann er død etter å ha blitt funnet med stikkskader i Sandefjord natt til søndag. To personer er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning. Foto: Geir Eriksen / NTB

En 19 år gammel mann døde etter å ha blitt funnet med stikkskader i Runarveien i Sandefjord natt til søndag. Foto: Geir Eriksen / NTB

Publisert I dag 16:39

– Ingen av de involverte er kjent for politiet fra tidligere forhold, annet enn at én av de siktede har fått en bot i en sak som er irrelevant for denne saken, sier politiadvokat Pernille Nordendal i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det er fortsatt tidlig i etterforskningen og det er lite Nordendal kan og vil gå ut med av detaljer rundt hendelsen som fant sted i Sandefjord natt til søndag. De siktede er ikke ferdig med de innledende avhørene, og politiadvokaten vil ikke gå inn på hva de har sagt så langt om hendelsen eller siktelsen.

Da politiet ankom adressen i Runarveien rett over klokka 4 søndag, fant de en mann med det som fremsto som stikkskader.

– Innledningsvis ble ikke skadene vurdert som livstruende, men blodtapet som følge av stikkskadene førte til at mannen dessverre døde på sykehuset, sier Nordendal.

Uklare relasjoner

Politiet skal ha møtt til sammen fem personer, og besluttet å pågripe to av dem – en mann i slutten av tenårene og en i 20-årene. De var opprinnelig siktet for grov kroppsskade, men siktelsene er skjerpet til drap eller medvirkning til drap etter at mannen døde av skadene.

Operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt opplyste til NTB søndag morgen at de trodde personene hadde noe å skjule.

– Bakgrunnen er at de ikke ønsker å si så mye til politiet, og det er grunn til å tro at de har noe å skjule, sa operasjonslederen.

De to siktede er av utenlandsk opprinnelse og ikke norske statsborgere, men relasjonene mellom de involverte er tilsynelatende uklar så tidlig i etterforskningen. De har begge lovlig opphold i Norge og er bosatt i Sandefjord.

– Slik det framstår for oss, var ikke avdøde et tilfeldig offer. Men foreløpig har vi ikke så mange detaljer rundt relasjonene. Dette er noe av kommer til å konsentrere den videre etterforskningen rundt, sier Nordendal.

Avhør søndag kveld

Det skal tas avhør av de siktede, samt flere vitner søndag kveld, ifølge Nordendal. Trolig blir de begjært varetektsfengslet til uka. Kripos bistår politiet på åstedet.

Advokat Jon Anders Hasle er oppnevnt som forsvarer for mannen i 20-årene

– Vi har samtalt grundig om saken, og han ønsker å gi en forklaring til politiet. Han skal i avhør, og det starter trolig om ikke så lenge, sier Hasle til NTB i 19.15-tiden søndag kveld.

Hasle vil ikke si noe om hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Også mannen i tenårene er villig til å forklare seg.

– Vi prøver å få til et avhør i kveld, men vi må vente på en covid-test før det kan starte, sier advokat Søren Hellenes, som er oppnevnt som forsvarer for den andre siktede.

Han ønsker heller ikke å kommentere hvordan mannen stiller seg til siktelsen.