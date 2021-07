Økende trend med overgrep blant ungdommer på Vestlandet

Vest politidistrikt er bekymret over at de mottar stadig flere saker om overgrep blant unge. – Dette er et bredt problem over hele Vestlandet, sier politiet.

Politiinspektør Tore Salvesen advarer om at stadig flere ungdommer på Vestlandet blir seksuelt misbrukt av andre ungdommer. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Dette forekommer ikke i ett bestemt miljø, men blant ungdom generelt. Vi ser barn helt ned i 13-årsalderen som bruker eller lar seg bruke til seksuelle tjenester, enten fysisk eller via sosiale medier, sier seksjonsleder Tore Salvesen i Vest politidistrikt til Dagen.

Tidligere denne måneden gikk politiet i Agder ut i Fædrelandsvennen og uttrykte bekymring over en økende overgrepstrend blant unge. NRK omtalte også saken i forrige uke.

Salvesen sier at de også i Vest politidistrikt har opplevd en økning. Så langt i år har de mottatt 49 overgrepssaker blant unge. Det er like mange som i hele fjor til sammen.

– Dette er et bredt problem over hele Vestlandet, også i vårt politidistrikt, sier Salvesen.

Han sier at det ofte er eldre ungdom som utnytter 12–13 år gamle jenter som ikke evner å tenke langsiktige konsekvenser av det de sier ja til. Motivet er først og fremst av økonomisk karakter.