Universitetet i Bergen beklager overfor professor i «tyskervits-saken»

Universitetet i Bergen beklager behandlingen professor Svein Larsen har fått i den såkalte tyskervits-saken.

Universitetet i Bergen beklager behandlingen professor Svein Larsen har fått i den såkalte «tyskervits-saken». Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Etter at en student følte seg krenket av professorens vits under en forelesning for 15 måneder siden, ble det en mediestorm rundt Larsen. Nå beklager Universitetet i Bergen, skriver Khrono.

I et brev til professoren innrømmer universitetet at noen av deres uttalelser til mediene kan ha ført til at Larsen ble stilt i et dårligere lys enn det var grunnlag for.

«Ei heller finner Universitetet i Bergen at du har mobbet, trakassert eller diskriminert noen av de studenter som har varslet», heter det i brevet.

– Jeg ser på dette som en blank frifinnelse, full oppreisning og en klar innrømmelse fra universitetets side om at de har behandlet meg dårlig. «Tyskervits-saken» skulle aldri vært en sak, sier Larsen til nettstedet.

Situasjonen der studenten følte seg trakassert oppsto under en forelesning i august i fjor. Professoren skal ha omtalt egen forskning om turisme og uttalt at «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen».

Studenten som klaget inn vitsen, har fått 10.000 kroner i erstatning.

Professoren er ikke tilkjent erstatning eller kompensasjon, men har fått et opprykk på tre lønnstrinn, som tilsvarer 70.000 kroner i året. Skolen sier dette handler om ansiennitet og vitenskapelig produksjon, og at vitsesaken er ikke koblet til lønn.