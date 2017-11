SSB-sjef Christine Meyer har ikke tenkt å si opp jobben sin. I stedet går hun i strupen på sin øverste sjef – finansminister Siv Jensen (Frp).

– Jeg mener det er ikke grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under en pressekonferanse fredag.

Det hersker full forvirring om Meyers fremtid etter at flere medier torsdag skrev at hun ville gå av som sjef. Dette ble avvist av Meyer fredag formiddag. Under pressekonferansen antydet Meyer at hun ser for seg å lede byrået i tiden fremover.

– De store endringene i SSB ligger foran oss. Det er da de aller største endringene vil komme. Vi har fulgt spillereglene i staten, sa hun.

Meyer: – Bekymret

Samtidig var SSB-sjefen krass i sin kritikk av sine overordnede i Finansdepartementet.

– Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Meyer hevder at den omstridte omstillingsprosessen i byrået har vært forankret hos styret og departementet.

– SSB har blitt pålagt å modernisere og effektivisere. Vi har holdt departementet og styret løpende orientert. Og har fått støtte fra departementet om prinsippene helt frem til resultatet omplassering av forskere ble kjent for to uker, sa Meyer.

Butt, Mariam / NTB scanpix

Ekstraordinært møte

SSB-sjefen hevder at hun allerede 31. oktober foreslo overfor finansminister Siv Jensen å stille omstillingsprosessen i bero, men at hun ikke fikk lov til å gå ut med dette internt eller offentlig.

– 3. november sendte jeg et utkast til departementet med tiltak for å roe ned situasjonen. Jeg fikk heller ikke lov til å presentere dette internt og eksternt, sier hun.

Meyer mener dette innebærer at ledelsen i SSB i elleve dager i praksis ikke har kunnet utøve jobben sin.

Styret i SSB har kalt inn til et ekstraordinært møte fredag klokken 15. Dette møtet skal foregå over telefonmøte.