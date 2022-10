Bernt Hulsker nekter straffskyld: – Det finnes ikke et rasistisk fiber i kroppen min

Bernt Hulsker nektet straffskyld for hatefulle ytringer under rettssaken mot ham i Oslo tingrett. Aktor ba om en dom på betinget fengsel og bot.

Bernt Hulsker under Fotballfesten 2019 på Ullevaal stadion. Han vil ikke la seg avbilde i forbindelse med rettssaken i Oslo tingrett.

I tingretten innrømmet Bernt Hulsker (45) å ha kalt dørvakten Jwan Rasho på karaokebaren Syng mer i Oslo for «jævla neger» 10. mars i år. Han er også tiltalt for å ha sagt «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» da han ble bedt om å forlate karaokebaren, der han var på et koronautsatt julebord sammen med kollegaer i VGTV.

Hulsker er tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd i forbindelse med hendelsen.

Da tiltalen ble lest opp, erkjente den tidligere fotballspilleren og TV-profilen straffskyld for hensynsløs atferd.

Hendelsen skjedde på Syng mer i Oslo sentrum 10. mars i år.

Beklaget til fornærmede

Han startet sin forklaring med å beklage til fornærmede, slik han også tidligere har gjort offentlig.

Hulsker sa at deltakerne på julebordet hadde startet kvelden på en restaurant, og at han hadde «drukket for meget» da han ankom Syng mer sammen med kollegaene. Etter hvert begynte Hulsker å imitere den britiske komikeren John Cleese som parodierer tyskere under krigen.

– Jeg prøvde å være morsom og feilet atter en gang. Jeg var i showmodus, sa Hulsker.

– Har ikke et rasistisk fiber i kroppen

Det var etter dette at Hulsker oppfattet at dørvakten tok tak i armen hans og ba ham om å gå ut.

Hulsker innrømmet å ha kalt Rasho for «neger», men under forklaringen sa han likevel at han ikke kan huske å ha sagt ordet «jævla».

Han understreket at han ikke er rasist, og at han har respekt for andre kulturer og religioner.

– Jeg kan med trygghet si at det ikke finnes et rasistisk fiber i kroppen min. Det står jeg for, sa Hulsker.

Samarbeidet med VGTV ble avsluttet i mai på grunn av hendelsen han nå er tiltalt for. Hulsker sa at han også mistet andre jobber etter hendelsen, blant annet en TV-programlederjobb på «Fangene på fortet» og en fotballekspertjobb hos Viaplay.

– Måtte kjempe inni meg for å ikke skrike

Dørvakt Jwan Rasho, som er kurder og kom til Norge fra Syria for seks og et halvt år siden, forklarte i retten at han hadde først ville se an Hulsker en stund, etter at han oppfattet at den tidligere fotballspilleren gjorde en nazihilsen.

Men da Rasho så at Hulsker like etterpå begynte å utvise det han oppfattet som seksuell atferd mot noen yngre kvinner som ikke var sammen med VGTV-selskapet, bestemte han seg for å kaste ut Hulsker.

– Jeg gikk bort og ba om å få to ord med ham. Da reiste han seg opp og sa «Din jævla neger. Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut?». Jeg måtte kjempe inni meg for å holde meg rolig og ikke skrike, så jeg tok ham i armen og fikk ham med meg ut, sa Rasho.

– Følte meg veldig tråkket på

– Jeg følte meg veldig tråkket på. Det var en helt forferdelig opplevelse. Jeg har aldri opplevd noen har sagt noe slikt til meg etter at jeg kom til Norge for seks og et halvt år siden.

Rasho sier at han er helt sikker på at Hulsker brukte ordet «jævla» og at han også er sikker på at setningen «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut?» var rettet mot ham.

– Jeg er 200 prosent sikker, sa dørvakten.

Vitnene kom med ulike versjoner av hva som ble sagt, og flere understreket at de var påvirket av alkohol og at de kun fikk med seg deler av situasjonen.

– Det virket ikke som voldsomt aggressivt mot dørvakten. Det virket som en ekstremt dårlig vits i en dum situasjon, men det var veldig ubehagelig. Vi er ferdig med den type retorikk både i humor og i private sammenhenger, sa en tidligere kollega.

Aktor ber om betinget fengsel

I sin sluttprosedyre sa aktor Marianne Aune at selv om flere av dem på stedet oppfattet utsagnene som humor, så oppfattet de det også som rasistisk.

– Jeg opplever utsagnene som ren sjikane uten noe annet formål enn å nedverdige ham på bakgrunn av hudfarge, sa hun.

Hun ba om at Hulsker dømmes til betinget fengsel i 24 dager, samt en bot på 15.000 kroner.