Lærerstreiken: Ingen nye møter hos Riksmekleren mandag

Lærerforbundene har ikke blitt kalt inn til møter hos Riksmekleren mandag. Søndag brøt Utdanningsforbundet forhandlingene. 8.000 lærere er nå i streik.

Forbundsleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

– Jeg er ikke innkalt til nye møter hos riksmekler nå, skriver leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet i en tekstmelding til NTB.

Søndag klokken 12 møttes partene i lærerstreiken hos Riksmekleren, men etter to timer valgte Utdanningsforbundet å forlate forhandlingsbordet. Det ble begrunnet med at KS ikke ønsket å komme dem i møte, og at situasjonen var fastlåst.

Selv om Utdanningsforbundet forlot møtet, ble de to andre forbundene – Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund – sittende. Heller ikke de har hørt noe om nye møter mandag.

– Vi vet ikke om nye møter i dag, sier forbundsleder Mette Johnson Walker I Skolenes landsforbund til NTB.

– Min arbeidsdag blir på mitt eget kontor. Det er det jeg kan si, sier Helle Christin Nyhuus, politisk leder i Norsk Lektorlag.

KS og riksmekler Mats Ruland har så langt ikke besvart NTBs henvendelse.

Fakta Lærerstreiken Utdanningsforbundet tok ut 1800 medlemmer mandag. Dermed er rundt 8200 i streik totalt.

Askøy, Alver, Øygarden og Hustadvika er de nye uttaksområdene.

Streiken startet i begynnelsen av juni, da Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund tok ut noen medlemmer. Utdanningsforbundet fulgte kort tid etter.

Streiken kom i gang for alvor rundt skolestart i august. Den er allerede den lengste lærerstreiken vi har hatt i Norge.

Lærerne streiker fordi de ikke er fornøyd med tilbudet i meklingen før sommeren. Arbeidsgiversiden KS har uttalt at de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater.

Partene hadde kontakt med hverandre via riksmekler Mats Ruland senest på søndag, men foreløpig har det ikke lyktes å komme fram til en løsning. Kilde: Organisasjonene, NTB Les mer

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal anklager KS for å styre mot tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken.

Går hardt ut mot KS

Historiens lengste lærerstreik fortsetter mandag med 8200 lærere i streik over hele landet. Utdanningsforbundet anklager KS for å vente på en tvungen lønnsnemnd.

– Vi følte vi sto i et valg mellom å offentliggjøre våre forhandlingstilbud for å skape bevegelse eller bli sittende stille med en arbeidsgiver som styrer mot tvungen lønnsnemnd, sa leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet på Politisk Kvarter mandag.

Forhandlingene mellom KS og Utdanningsforbundet er fastlåst etter at sistnevnte forlot forhandlingsbordet søndag.

Utdanningsforbundet gikk lørdag ut med et forslag som ifølge dem skal hjelpe lærerne med å komme bedre ut av lønnsoppgjørene i både 2022 og 2023 – og samtidig være innenfor rammen for oppgjøret og spiselig for de 37 andre forbundene i KS-oppgjøret.

De forlot imidlertid forhandlingsbordet med KS etter kun to timer søndag, fordi de mener arbeidsgiver er uvillig til å forhandle fram en løsning.

– KS har funnet en posisjon hvor de ikke vil gjøre noe. De sitter stille og ser på at streik rammer norske barn og elever mens de venter på at regjeringen skal gripe inn, sier Handal.

– Det er ansvarsfraskrivelse, og det er veldig frustrerende å ha en motpart som inntar den holdningen, legger han til.

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, sier de har strukket seg langt i forhandlingene med Utdanningsforbundet.

KS uenig i kritikk

KS var også invitert til debatt hos NRK, men sa nei til å bli med i sendingen på grunn av forhandlingene. De har tidligere sagt at de mener de har strukket seg langt i konflikten.

– Det kan ikke være sånn at man skal streike seg til mer lønn på bekostning av alle andre som er på jobb i kommunal sektor, sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS etter bruddet med Utdanningsforbundet søndag.

Lærerne streiker fordi de ikke er fornøyd med tilbudet i meklingen før sommeren. Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbud fortsetter forhandlingsmøtene med KS denne uka selv om Utdanningsforbundet ikke blir med i nærmeste framtid.