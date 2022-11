Brannvesenet skal ha kontroll på brann i Åfjord så lenge vinden ikke snur

Minst 27 personer er evakuert som følge av lyngbrann på Roan i Åfjord kommune. Politiet opplyser at brannvesenet har kontroll så lenge vinden ikke snur.

Brannvesenet jobber sammen med sivilforsvaret og Røde Kors for å begrense spredningen av lyngbrannen i Roan i Åfjord. Foto: Morten Braseth / NTB

NTB

I en pressemelding 22.17 lørdag skriver politiet at de har evakuert 17 hus og hytter i forbindelse med brannen, og 27 personer.

I tillegg har flere husstander evakuert seg selv, opplyser de.

Vindretning er avgjørende

Ifølge politiet har brannvesenet kontroll inntil videre.

– Brann har kontroll slik brannen står seg nå, men alt er avhengig av at vinden ikke snur og blir kraftigere. Om flere innbyggere må evakueres, vil de få direkte beskjed, sier operasjonsleder Anne Birgitte Arras i pressemeldingen.

Politiet skriver også at de har kontakt med hovedredningssentralen, men at foreløpig er det ikke fare for liv og helse.

Brannvesenet får, som tidligere på kvelden, bistand fra sivilforsvaret og andre frivillige.

Anslår 30 evakuerte hus

Ved 21.30-tiden anslo rådmann i Åfjord Per Johansen at over 30 hus var evakuert, inkludert husstandene folk forlot på eget initiativ.

Slik det så ut, trodde han ikke det ville bli aktuelt å evakuere flere Han vurderte det også som mindre sannsynlig enn tidligere på kvelden at hus vil ta fyr.

– Vi ser lysere på situasjonen. Faren for at det skal gå med hus er betraktelig mindre, sa Johansen til NTB.

De evakuerte kan likevel ikke flytte hjem i natt. Roan opplyste at kommunen har innlosjert sju personer, og at alle andre har funnet seg sted å være på egen hånd.