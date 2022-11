Flere boliger evakuert på grunn av lyngbrann i Ålesund

En lyngbrann i Skarbøvika ved Olsfjellet i Møre og Romsdal har ført til at ti boligenheter foreløpig er evakuert.

NTB

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter lørdag kveld at brannen overvåkes kontinuerlig for å se om det er behov for å evakuere flere boligenheter.

Politiet oppfordrer beboere i nærområdet til å holde dører og vinduer igjen og slå av ventilasjonsanlegg som ikke er nødvendig å ha på.

Det skal være cirka 70 meter til bebyggelsen fra brannen.

– Det bevegde seg raskt i starten siden det er tørt i terrenget. Det er flere patruljer og brannenheter på stedet, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til Sunnmørsposten.

Det er gult farevarsel i området på grunn av skogbrannfare. Det er ikke meldt om personskade, opplyser politiet.

– Vi jobber med dette utover natten, det blåser godt ute, sier operatør Steffen Leganger på 110-sentralen til avisen. Brannmannskapene har droner i området for å overvåke brannen kontinuerlig.