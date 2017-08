Støre velsigner vestlandsfylket

STØTTESPILLERE: Jonas Gahr Støre møtte denne uken den sykemeldte fylkesordføreren Anne Gine Hestetun i Bergen. – Det er kjempeviktig at Støre nå går inn og velsigner sammenslåingen som er gjort, og at han ikke ser behov for noen omkamp, sier Hestetun. FOTO: Rune Sævig