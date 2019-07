To personer flyktet fra stedet på en tohjuling. Kort tid etterpå ble de pågrepet ved Aleksander Kiellands Plass, som ligger et par kilometer fra gullsmeden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var flere vitner til det væpnede ranet, som skjedde rundt 11.30-tiden like ved Stortinget i Oslo sentrum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Skudd avfyrt under ran av gullsmed i Oslo sentrum

En gullsmed i Stortingsgata i Oslo sentrum ble utsatt for et væpnet ran mandag formiddag. To personer er pågrepet, opplyser politiet.