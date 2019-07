Suksessen til Folkeaksjonen mot mer bompenger kan føre til at det dukker opp flere nye partier, tror valgforsker. Om de får varig suksess er et annet spørsmål.

Det har lenge vært vanlig å lage uavhengige valglister i små kommuner, men fenomenet er nå også blitt mer vanlig i store kommuner og byer, skriver Dagsavisen.

– Jeg vet ikke hvorfor dette har spredd seg til større kommuner, men vi ser i valgundersøkelser at lokale saker har blitt mer viktige over tid. Så det kan være noe av grunnen, sier valgforsker Bjarte Folkestad ved Høgskulen i Volda.

Folkestad tror Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) treffer en nerve i en del byer og områder, men han er likevel usikker på om de vil klare seg som et nasjonalt parti.

– De har ikke nok saker som kan forene medlemmene i et parti, og da kan det for eksempel bli en splittelse med et høyrevridd og et venstrevridd bompengeparti.

Folkestad tror også FNB kan inspirere andre til å opprette valglister eller partier, men han tror ikke nødvendigvis at disse etterfølgerne vil få noen varig suksess.

– Vi må huske at bompengesaken er en sak og en bevegelse som har vokst over tid. Det er ikke sånn at de stiller liste og plutselig får 25 prosent. De har aksjoner og har skapt en bevegelse rundt det, sier Folkestad.