Manshaus-saken: Skuddene gikk av på hver side

Den andre av de to muslimene som overmannet Philip Manshaus (22) i moskeen, fortalte mandag at de to avfyrte skuddene gikk på hver side av ham.

Den andre av de to muslimene som overmannet Philip Manshaus i moskeen i Bærum, fortalte mandag at de to skuddene som ble avfyrt, gikk av på hver side av ham. Her forsvarer Unni Fries og tiltalte Philip Manshaus. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

NTB – Dag Kjørholt

– Det flagret i buksebeinet, sa Mohammad Iqbal, som var i slutten av 70-årene da tiltalte angrep Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag 10. august 2019.

Hans venn Mohammad Rafiq (66) forsøkte da å overmanne angriperen. Han ga beskjed til Iqbal om at de måtte slå angriperen med noe i hodet. De var da begge klar over at det dreide seg om et terrorangrep, forklarte han.

– Da tok jeg våpenet og slo ham med det to ganger. Andre gangen tenkte jeg at om jeg slo ham mer, ville politiet spørre om det, sa han og la senere til at terroristen kunne jo dødd.

Jakken hans hang på veggen og ble truffet av skuddet. Den vil bli vist frem i retten.

Reiste til Pakistan

Etter angrepet holdt Iqbal seg hjemme i tre uker. Deretter dro han til Pakistan og ble der i fire måneder før han ba en av sønnene sine komme å hente ham.

Etter at han kom tilbake til Norge, er han fortsatt redd for å gå ut, fortalte han.

– Jeg sier at vi skal selge boligen og kjøpe bolig et annet sted fordi boligen er rett ved veien. Jeg har angst, og jeg er fremdeles engstelig. Om en bil stopper, får jeg angst. Dette har hatt stor effekt på meg, sa Mohammad Iqbal.

Statsadvokat Johan Øverberg er aktor under rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

– Tenkte det var mitt siste sekund

Senere mandag forklarte den tredje som var i moskeen seg, norskafghaneren Mohammed Karim Rahimi (36). Han sa han kom for å be og spørre om en spesiell bønn.

Han fortalte at da han hørte det første skuddet, trodde han at det var en bil med motorproblemer på parkeringsplassen.

– Jeg hørte skuddene bak meg. Så tenkte jeg at han hadde skutt Rafiq og Iqbal. Jeg tenkte at nå er det min tur. Nå kommer han til å sende en kule mot meg og at det var mitt siste sekund i livet, forklarte 36-åringen.

Tingrettsdommer Annika Lindström administrerer rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Ingen biler stoppet

Da han gikk ned trappene inn til moskeen, tok han mobiltelefonen opp fra lommen, men var forvirret og kom ikke på nødnummeret til politiet. Han husket at han hadde nummeret til politiet i Asker og Bærum og fikk etter hvert kontakt med dem.

– Jeg prøvde å stoppe bilene slik at de kunne ringe nødnummeret til politiet. Men ingen biler stoppet, sa Rahimi.

Lik de to andre har terrorangrepet også påvirket ham.

– Politiet holder vakt ved moskeen, men jeg klarer ikke å gå dit lenger. Det var en skremmende opplevelse, og jeg klarer ikke å dra. Det kommer tilbake i hodet, sa han og fortalte om angst, søvnproblemer og stress.

Philip Manshaus møter nå i Asker og Bærum tingrett, tiltalt for drap på stesøsteren sin og for angrepet på moskeen. Rettssaken startet 7. mai og skal pågå frem til 26. mai.