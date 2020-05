Manshaus-saken: Terrorangrepet har skapt frykt

Den tidligere forstanderen i moskeen Philip Manshaus (22) angrep, sa i retten mandag at hendelsen har vært med på å skape en frykt.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus på vei inn i rettssalen i Sandvika mandag. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

NTB – Dag Kjørholt

– Frykten er knyttet til at han mislyktes. Da er sannsynligheten større for at noen andre vil prøve. Det er jo flaut for de høyreekstreme at de ikke klarte å gjennomføre terrorangrepet og at de vil prøve å rette opp i det, sa Irfan Muhammad Mushtaq (42) på den tredje rettsdagen i Asker og Bærum tingrett mandag.

På spørsmål fra sin bistandsadvokat John Christian Elden sa han at moskeen, der han har vært engasjert fra han var liten og har sittet i styret og vært økonomiansvarlig, har slitt og sliter etter angrepet.

– Du har ikke noe støtteapparat eller en handlingsplan, samtidig som det politisk blir gjentatt at muslimer er et problem i Norge. Mange tør ikke gå i moskeen lenger, sa han.

Philip Manshaus er tiltalt for drap på sin stesøster og for terrorangrep på Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag 10. august 2019. Rettssaken startet 7. mai og skal pågå frem til 26. mai.

Statsadvokat Johan Øverberg er aktor under rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Fatale følger

42-åringen understreket at dersom angrepet hadde skjedd dagen etter, kunne det ha fått fatale følger. Da Manshaus angrep, var det bare tre personer inne i moskeen. Dagen etter var det id, og det kunne da ha vært så mange som 500 til 600 personer der.

– Hadde det skjedd på søndag, ville det hatt fatale konsekvenser. Han kunne bare ha stått ute og skutt, sa Mushtaq.

Han forklarte at han ble ringt opp av en av snekkerne som arbeider på stedet. Snekkeren var stresset og sa det ble skutt. 42-åringen kjørte ned og så en av de tre som var i bygget da angrepet startet, snakke i telefonen utenfor.

Han fikk ham i sikkerhet bak sin egen bil og tok over telefonen. I den andre enden var operasjonssentralen hos politiet.

Tingrettsdommer Annika Lindström administrerer rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Imamens sjal

Deretter gikk han bak bygget og så den av de tre personene som var igjen inne – Muhammad Rafiq, sitte oppå Manshaus som lå nede. Han gikk selv inn i bygget, uten å vite om det var flere angripere der.

– Jeg satte meg på hoftene til terroristen. Jeg kjenner fortsatt lukten og hører lydene. Det er mye blod. Jeg hadde operasjonssentralen på telefon, men samtalen ble brutt.

Manshaus begynte da å bevege seg. Mennene bandt ham da rundt beina med sjalet til imamen.

John Christian Elden er bistandsadvokat for den tidligere forstanderen i moskeen Philip Manshaus angrep. Her ankommer han tinghuset i Sandvika der rettssaken mot den draps- og terrortiltalte 22-åringen går i Asker og Bærum tingrett. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Buksebeinet flagret

Den andre av de to muslimene som overmannet 22-åringen, fortalte mandag at de to skuddene Philip Manshaus avfyrte inne i moskeen, gikk på hver side av ham.

– Det flagret i buksebeinet, sa Mohammad Iqbal.

Rafiq ga beskjed til Iqbal om at han måtte slå angriperen med noe i hodet. De var da begge klar over at det dreide seg om et terrorangrep.

– Da tok jeg våpenet og slo ham med det to ganger. Andre gangen tenkte jeg at om jeg slo ham mer, ville politiet spørre om det, sa han og la senere til at terroristen kunne jo dødd.