Den 44 år gamle mannen som kastet tre flasker som inneholdt amfetamin inn til sjimpansen Julius, la seg i forrige uke flat i et anonymt brev til politiet.

Politiet hadde da etterforsket saken i nøyaktig tre uker uten å ha en mistenkt gjerningsperson.

– Brevet var håndskrevet og hadde ukjent avsender. Der sto det at gjerningspersonen var svært lei seg, sier politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt til TV 2.

Julius ble alvorlig syk etter å ha drukket av en plastflaske som ble kastet inn til ham 21. februar i Kristiansand Dyrepark.

Bittskader i armen

Den berømte sjimpansen gikk inn i en psykoseliknende tilstand der han blant annet påførte seg selv alvorlige bittskader i armen. Etter å ha fått behandling kom han etter hvert utenfor livsfare.

I tiden etter hendelsen undersøkte politiet overvåkingsmateriale og foretok avhør. Torsdag i forrige uke ble en 44 år gammel mann siktet etter å ha blitt identifisert på overvåkingsbilder.

Paulsen sier til TV 2 at brevet hadde en viss betydning for etterforskningen

– Det ble ikke i seg selv avgjørende, men det var en av flere ting vi kunne bruke i vår etterforskning.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Kjenning av politiet

Han legger til at politiet brukte betalingsinformasjon og overvåking til å skaffe seg en oversikt over besøkende i dyreparken i det aktuelle tidsrommet. Der sto blant annet 44-åringens navn. Da han er en kjenning av politiet, og tidligere straffedømt for narkotikalovbrudd, var mannen en naturlig mistenkt.

Siktede har opplyst til politiet at det var han som sendte det anonyme brevet, og erkjente i avhør å ha forgiftet Julius.