Opposisjonen er kritisk til at Sylvi Listhaug blir tatt inn i regjeringen igjen bare ett år etter at hun ble tvunget ut. KrF maner sine folk til samarbeid.

For et år siden var Kristelig Folkeparti i opposisjon og var så fortørnet over Listhaugs framferd i Facebook-saken at partiet signaliserte at det ville stille seg bak et eventuelt mistillitsforslag mot henne. I dag har partiet valgt å gå til høyre i politikken og sitter selv i regjering med Listhaug og hennes parti.

– Jeg forventer at alle statsrådene fremover vil arbeide for å sikre at vi har tillit og godt samarbeid mellom de fire flertallspartiene på Stortinget, sier nyslått statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i en kommentar til at statsministeren har valgt å ta hans forgjengers nemesis inn i regjeringen igjen.

Knut Arild Hareide og Sylvi Listhaug var gjentatte ganger i tottene på hverandre forrige gang hun satt i regjering. Blant annet beskyldte Listhaug Hareide for å sleike imamer oppetter ryggen istedenfor å gå i rette med dem.

Hareide, som ønsket en annen retning enn Ropstad, sier han forstår dem som reagerer på utnevnelsen.

– Jeg sa på landsmøtet at jeg ga gode råd om en annen kurs for partiet, og det synes jeg fortsatt. Rådet jeg ga, står veldig godt på denne dagen, sier han til NTB.

Støre kritisk

– Jeg synes KrF virkelig er på rett kurs. De har flagget at de vil stå enda tydeligere opp for de kristne verdiene og de norske verdiene, svarte Listhaug selv på spørsmål om samarbeidsklimaet.

Som regjeringens nye eldre- og folkehelseminister lover hun fortsatt å være en tydelig politiker. Hun ble utnevnt i statsråd fredag formiddag og tatt imot med blomster da hun trådte fram på Slottsplassen sammen med statsminister Erna Solberg (H).

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre var ikke blant gratulantene – verken på Slottsplassen eller i stortingsbygningen. Han minner om at Listhaug la seg ut med Ap og AUF da hun skrev på Facebook at hans parti setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

– Jeg er kritisk til at Erna Solberg velger å gjenoppnevne Sylvi Listhaug som statsråd i sin regjering, bare ett år etter skandalen som førte til at hun måtte trekke seg som justisminister fordi hun ikke hadde tillit i Stortinget, sier Støre til NTB.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener «Venstre og Høyre opptrer som dørmatter for Frp», og minner KrF om at partiet for bare et drøyt år siden sto klar til å kaste statsråden og i verste fall sende hele regjeringen på dør.

Kronprinsesse

Utnevnelsen av Listhaug kom samme dag som Fremskrittspartiet møtes til landsmøte, der Listhaug etter alle solemerker kommer til å bli valgt til partiets 1. nestleder søndag. Valgkomiteen innstiller henne til vervet uten motkandidat.

Listhaug blir ansett som den raskest stigende stjernen i Frp, og regnes av mange som den naturlige arvtakeren til ledervervet når Siv Jensen en gang i fremtiden ønsker å tre tilbake. Når hun nå blant annet får ansvaret for regjeringen eldre- og omsorgspolitikk, skaffer hun seg tyngde på nok et av partiets kjerneområder og vil trolig stå enda sterkere som framtidig lederkandidat.

Sylvi Listhaug har vært både landbruks- og matminister og innvandrings- og integreringsminister.

– Jeg har sittet med Sylvi i regjering tidligere og opplevd at det gikk greit. Det er alltid noen saker der man vil være uenige, men det gjelder alle statsråder. Sylvi er en markant slåsskjempe for sine saker, og vi kommer nok også til å merke at hun kommer til å være en slåsskjempe for eldrefeltet, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Listhaug reiste rett fra nøkkeloverrekkelsen i Helse- og omsorgsdepartementet til Frp-landsmøtet på Gardermoen, der hun selv skal holde innlegg lørdag om det kommende kommune- og fylkestingsvalget.