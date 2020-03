Koronautbruddet: Dette er dagens viktigste saker

Oppdatert: Dette er dagens viktigste saker

Så godt traff myndighetene med sitt krisescenario. Og: Boligmarkedet var ikke dødt likevel.

Sykepleierne Hilde Ulvik Hordnes (Fra venstre), Marta Seim Opkvitne og fastlege Cecilie Ellingsen gjør seg klar til å ta imot pasienter. Foto: Eirik Brekke

I dag kom melding om to nye dødsfall her i vest, på sykehjem i Bergen og på Askøy. På den positive siden er antall innlagte svakt redusert fra i går – og det rapporteres om lovende tester av malariamedisin mot korona.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

1. Slik så DSB for seg pandemien

Foto: CHINATOPIX (arkiv)

«Konsekvensene av en pandemi som beskrevet i scenarioet, vil bli svært store med om lag 8000 dødsfall, 35–40.000 sykehusinnleggelser, svært store økonomiske tap og sosiale og psykologiske reaksjoner i befolkningen», skrev Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en rapport i fjor høst. De oppsummerte 25 krisescenarioer – og konkluderte med at sannsynligheten var stor for en pandemi.

Vi har sett på hvor godt DSB traff med sine «spådommer».

2. Bestiller 1000 nødrespiratorer fra norske bedrifter

Foto: Laerdal Medical

En ingeniør med en god idé, og norske selskap som går sammen for å starte produksjon på rekordtid.

– En inspirasjon for oss alle, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte den nye nødrespiratoren på regjeringens pressekonferanse i ettermiddag.

1000 nødrespiratorer skal produseres innen 1. juni, og det kan bli flere. Faktisk kan det bli flere enn Norge trenger selv, og statsministeren åpnet dermed for at Norge kan dele med andre land som trenger flere respiratorer.

3. Dette skjer med boligmarkedet

Færre tør å legge boligen ut for salg akkurat nå – men de som gjør det får stort sett solgt. Det er oppsummeringen til meglerne BT har snakket med de siste dagene.

De løper nå fra den ene privatvisningen til den andre og deler ut Antibac i døråpningen. Men i tiden fremover trenger det ikke bli like travelt, tror de.

Grytten

