​Hei, Ove! I utgangspunktet har man rett på refusjon hvis et arrangement blir helt avlyst. Noen arrangører tar forbehold ved «force majeure». Forbrukerrådet mener at slike vilkår fort kan være urimelige, slik at du vil kunne ha rett på refusjon uansett hva vilkårene sier. I noen tilfeller tilbyr arrangøren at arrangementet flyttes. For en del kan dette være et fullgodt alternativ, som vi anbefaler at du vurderer.