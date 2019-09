Statsminister Erna Solberg ber regjeringspartnere slutte med krangling og stygge karakteristikker.

Statsminister Erna Solberg (H) svarte tirsdag ettermiddag på spørsmål om den voldsomme konflikten som har oppstått i kjølvannet av Abid Rajas uttalelser om Frp.

Stortingsrepresentanten fra Venstre har flere ganger beskyldt Frp for «brun skremselspropaganda», seinest i en kronikk i Aftenposten tirsdag.

– Jeg mener at det å kalle dette for brunlegging og den type karakteristikker i et regjeringssamarbeid er helt unødvendig, sier statsministeren i et møte med journalister etter toppmøtet om havvind i Bergen.

Hun oppfordret Venstre og Frp om å bilegge striden og komme videre.

– Jeg syners vi skal slutte med dette. Nå har vi en viktig jobb med å løfte Norge fremover, sier Solberg.

– Raja tar feil

Statsministeren kjenner seg ikke igjen i karakteristikkene i Abid Rajas mye omtalte kronikk.

Abid Raja spurte i kronikken statsministeren om hun var modig nok i debatten om integrering og innvandring.

– Jeg mener han tar feil i sitt innlegg når det gjelder mitt engasjement, for eksempel hva jeg har gjort på integrering, sier Solberg.

Hun sier også at Rajas karakteristikker «må stå for hans regning».

Raja kritiserer Frp-leder Siv Jensens bruk av begrepet «snikislamisering» under valgkampen.

– Bør snakke om saker

Solberg sier hun håpet debatten om begrepet snikislamisering var et forbilagt kapittel.

– Jeg var tydelig i valgkampen på at snikislamisering er et dårlig begrep. Det er ikke et begrep som passer på det norske samfunnet i det hele tatt. Karakteristikker som snikislamisering og brun propaganda er ikke gode begreper hvis man skal delta i samfunnsdebatten. Vi bør heller snakke om substans og innholdet i politiske saker, sier statsministeren.

Avviser oppløsning

Solberg sier også at hun er glad for at Venstres nestledere nå har bedt de involverte om å roe seg ned.

Frp-leder Siv Jensen rykket tirsdag ut og antydet at Venstre bør gå ut av regjering dersom partiet har problemer med Frp.

På spørsmål om det er mulig å forene Venstre og Frp, eller om det er en regjering i oppløsning vi nå er vitne til, svarer Solberg:

– Vi er fire partier som finner gode løsninger. Vi har laget et budsjett for neste år. Det skal leveres om fjorten dager og alle de fire partiene sier de er fornøyd med det. Vi står sammen om de viktige grepene, men hvert enkelt parti har sin diskusjon om de skal sitte i regjering, svarer Solberg.

Vil ikke veilede

Hun vil ikke oppfordre Raja eller Jensen om å beklage seg.

– Jeg har ikke tenkt å gi noen sånne veiledninger til noen. Jeg registrerer at de to nestlederne i Venstre har sagt at dette er en avsporing og at vi må nå må komme videre.

Solberg understreker også at hun ikke ønsker å kommentere alle utspillene som kommer i kampens hete.

Allerede sist helg forsøkte hun å roe gemyttene, men siden har det bare eksplodert. Statsministeren fikk derfor også spørsmål om lojaliteten i egne rekker og om hun har gitt beskjed til sine regjeringspartnere i Frp og Venstre om å roe seg ned.

– Jeg har ingen kommentarer til hva jeg sier internt, det er en viktig del av regjeringssamarbeidet. Det jeg har sagt eksternt, er at vi ikke skal bruke denne type karakteristikker av hverandre. Det står jeg fast på. Nå må vi bilegge dette og bli ferdig, sier hun.