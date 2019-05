Prinsesse Märtha Louise skriver på Instagram at hun har funnet kjærligheten med Shaman Durek.

Prinsessen og samarbeidspartneren, den amerikanske sjamanen Shaman Durek, bekrefter på Instagram at de er et par, skriver VG.

– Jeg føler meg så lykkelig og velsignet over at han er min kjæreste, skriver Märtha Louise under et bilde av de to.

– Han har fått meg til å innse at ubetinget kjærlighet faktisk eksisterer her på planeten. Han omfavner meg uten å stille spørsmålstegn eller frykt.

Hun kommer også med en oppfordring til dem som skulle ønske å kritisere dem:

– Det er ikke opp til dere å dømme meg. Jeg har ikke valgt mannen min for å tilfredsstille noen av dere eller boksene dere har satt for meg i hodene deres, skriver hun.