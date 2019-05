Politikere fra Fremskrittspartiet er blant dem som har søkt råd hos meg, sier Steve Bannon. Han er selv en stor fan av Frp.

Det opplyser den omstridte populisten i et intervju med NTB.

– Noen fra Norge har kontaktet meg, noen fra Fremskrittspartiet, sier Bannon, som imidlertid ikke vil gå i detalj på hvem det er snakk om.

– Hvis de vil fortelle selv, vil de gjøre det, sier Bannon, som er i Norge i forbindelse med Nordiske Mediedager i Bergen.

Statssekretær Atle Simonsen sier til NTB at han ikke kjenner til at det har vært noe kontakt med Steve Bannon.

Torsdag ble det holdt et timelangt intervju med den kontroversielle tidligere redaktøren for det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart og Donald Trumps tidligere sjefstrateg for en stappfull sal i Grieghallen.

– Jeg er en stor fan av Fremskrittspartiet. De er et populistparti som faktisk har styrt landet som et mindretall i en regjeringskoalisjon, sier Bannon, som tror andre populistledere som Matteo Salvini i Italia har mye å lære av Frp.

– Alle populistpartier i Europa kan ta stor lærdom, sier Bannon.