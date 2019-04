Det brenner i skogen flere steder i Rogaland og Vest-Agder. I Sokndal er det satt i gang evakuering, og tidligere er to kvinner hentet ut med helikopter.

Tirsdag kveld ble ei hytte ved Årstatjørn evakuert, og det skal settes i gang evakuering av rundt 20 hus i Nedre Lauvås, melder politiet.

– Befolkningen bes følge med i mediene og på hjemmesiden til Sokndal kommune, heter det.

I forbindelse med brannen er fylkesvei 44 stengt fra Åna-Sira til Åmot bro, fordi det brenner på begge sider av veien og er mye røyk i området. Brannen sprer seg vestover i retning Årstad, og det var ved 18-tiden ikke kontroll.

– Det vurderes fortløpende om der vil bli behov for evakuering av bebyggelse, opplyser politiet.

Ifølge VG kan det bli aktuelt å evakuere opptil 60 hus. Et 20-talls hus i Nedre Lauvås evakueres.

Også i Vest-Agder

Det brøt også ut en skogbrann ved Åse i Kvinesdal i Vest-Agder. Et brannhelikopter stasjonert på Torp er sendt til stedet, i tillegg til mannskaper fra Hægebostad, Eiken og Farsund. Sivilforsvaret er også varslet.

Ifølge NRK var det en stund fare for at brannen skulle ta hytter og hus, men rett før klokka 18 ble det meldt at brannen er under kontroll.

Det brenner også ved Utland i Lyngdal, samt ved Kvinesheitunnelen i Hægebostad.

– Det blåser kraftig i området, så Agder 110 ber innstendig om at IKKE folk tenner opp bål i skog og utmark, opplyser brannvesenet.

To måtte flys ut

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk i 14-tiden melding om at to kvinner var innesperret av flammer i terrenget ved Sokndal. De to ble hentet ut av luftambulansen fra Stavanger.

– Det ble først opplyst at det var fire personer, men det ble så avklart at det var to. Begge er hentet ut uskadd, sier vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen til NTB.

De to kvinnene på 45 og 53 år ble sjekket av ambulansepersonell, ifølge Sørvest politidistrikt.

Et helikopter fløy tirsdag ettermiddag over området for å se om det var flere personer der, men det var ingen indikasjoner på dette.