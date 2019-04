160 boliger er evakuert på grunn av en stor og sentrumsnær skogbrann i Sokndal i Rogaland. Også i Lyngdal er en brann ute av kontroll, og vinden ventes å øke.

– Storbrannen i Sokndal omfatter følgende steder: Bjånes, Lauvås og Årstad. Brannen sprer seg raskt. Alle tilgjengelige ressurser er kalt ut. Brannvesenet fra Flekkefjord, Egersund og Sokndal, Sivilforsvaret og politiet deltar. Politiet har foretar evakuering til Sokndalshallen, melder kommunen på sine nettsider.

– Cirka 160 boenheter er sjekket ut, og beboerne er evakuert. Uvisst hvor mange personer det er snakk om. De tre brannhelikoptrene har gitt seg for kvelden. Brannmannskap på bakken fortsetter slukningsarbeidet, opplyser operasjonssentralen i Sørvest politidistrikt ved 22.30-tiden.

Ifølge NRK sendte kommunen tirsdag kveld ut varsel på SMS. Det gikk ut til rundt 360 innbyggere. Kommunen har ringt 62 personer for å forsikre seg om at de får beskjeden.

Krisestab

Det er satt krisestab i kommunen. På kommunens Facebook-sider har flere innbyggere tilbudt sengeplass til evakuerte og brannmannskaper.

Brannen er ikke så langt unna sentrumsområdet.

– Det brenner flere steder og ikke sentrert rundt ett område, men vi har bedre oversikt, og brannvesenet har bedre kontroll nå, sier innsatsleder Gry Iden til NRK.

– Vi fortsetter evakueringen og utvider området. Det er fordi vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen, sier innsatslederen.

Ordfører Trond Arne Pedersen opplyser at den største av brannen, den som nærmer seg bebyggelsen, er på rundt 4,5 kvadratkilometer.

Ifølge politiet gjør sterk vind at brannen får fart. Så langt vet de ikke noe om brannårsaken.

Uoversiktlig

Over 150 personer fra brannvesenet, politiet, sivilforsvaret og Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) deltar i slokkingsarbeidet – i tillegg til helikoptrene, opplyser operasjonsleder Helene Strand.

Hun betegner situasjonen som uoversiktlig.

– Flere hus og hytter er evakuert, og det blir fortløpende vurdert videre evakuering. Det er foreløpig ikke meldt om skadde personer, men i tillegg til brannen er det mye røyk i området, sier operasjonslederen. Astmatikere er bedt om å holde seg innendørs med vinduene lukket.

I forbindelse med brannen er fylkesvei 44 stengt fra Åna-Sira til Åmot bro. Politiet ber publikum om å holde seg borte fra veisperringer.

To måtte flys ut

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk i 14-tiden melding om at to kvinner var innesperret av flammer i terrenget ved Sokndal. De to ble hentet uskadd ut av luftambulansen fra Stavanger.

Det brenner tirsdag kveld også ved Lille Kvelland i Lyngdal i Vest-Agder. To helikoptre, 43 brannfolk og 14 fra Sivilforsvaret deltok i arbeidet, som ved 21.30-tiden ble avsluttet for kvelden på grunn av mørket.

Ifølge brannvesenet blåser det kraftig på stedet, og brannen sprer seg i toppen av furutrærne. Det er ikke kontroll, opplyser 110-sentralen.

Meldt kuling

Onsdag er det meldt opp mot liten kuling i området.

Det brøt tirsdag dessuten ut en skogbrann ved Åse i Kvinesdal i Vest-Agder. Et brannhelikopter stasjonert på Torp ble sendt til stedet, i tillegg til mannskaper fra Hægebostad, Eiken og Farsund. Sivilforsvaret ble også varslet. Ifølge NRK var det en stund fare for at brannen skulle ta hytter og hus, men rett før klokka 18 ble det meldt at brannen er under kontroll.

Det ble også meldt om skogbranner i Marnardal i Vest-Agder og Birkenes i Aust-Agder. Tidligere på kvelden ble en brann ved Kvinesheitunnelen i Hægebostad slukket.