Kari Hilde French var innstilt på å forbli i Kongo om nødvendig resten av livet da telefonen kom 17. mai om at sønnen Joshua var overført til Norge.

– Jeg var overglad og nummen, sa 68 år gamle French om den etterlengtede telefonsamtalen. Under et arrangement i Litteraturhuset i Fredrikstad torsdag kveld snakket hun ut for første gang etter at sønnen slapp ut av Kongo.

– Jeg var beredt på å ta den tiden som trengtes, sa hun i samtalen med TV 2-reporter Fredrik Græsvik. Han har nettopp gitt ut bok om Kongo-saken, og i løpet av november kommer Kari Hilde French med sin egen fortelling i bokform.

Stolte for mye på UD

Joshua French satt åtte år i kongolesiske fengsler før han ble løslatt i mai i år.

– At det skulle ta åtte år før han ble løslatt, hadde jeg aldri trodd. Jeg stolte litt for mye på UD. Jeg skulle hatt litt mindre tillit, sa moren.

Spurt av Græsvik om hvordan hun opplevde norske politikeres håndtering av Kongo-saken, svarte hun som følger:

– I begynnelsen tror jeg ikke de brydde seg så mye. De tenkte de hadde vært dumme og bare måtte ta støyten. Først da Tjostolv døde, gikk alvoret opp for politikerne, sa French, før hun tilføyde at det bedret seg noe etter hvert.

– Det må sies, de sparte ikke på ressursene. De brukte det som var av penger og mannskap for å få Joshua hjem, sa hun om norske myndigheters innsats i årene før overføringen.

Kritisk til pressen

Kari Hilde Hodne French fulgte sønnen tett og oppholdt seg i Kongo i flere lange perioder. Særlig var hun der mye etter at sønnens mangeårige venn og cellekamerat Tjostolv Moland i 2013 døde – ifølge norsk politi – for egen hånd.

– Det var helt forferdelig, sa French. Hun hadde selv sett hvor syk Moland var under sine fengselsbesøk og fryktet det ville gå samme vei med sønnen. Det første møtet med ham i fengselet beskriver hun slik:

– Det var godt å klemme ham. Men han syntes jeg var blitt litt tykk.

Kari Hilde French sier oppmerksomheten om saken i norske medier var belastende. Enkelte aviser ble boikottet i perioder, røpet hun.

– Det var veldig belastende for hele familien. Det var forside på forside. Det var nokså ille. Mediene tok ingen hensyn. Men du var av de bedre, sa hun til Græsvik.

– Negative

Hun opplevde norske medier som veldig negative mot Moland og French i begynnelsen.

– Men etter hvert – og særlig etter at Tjostolv døde og Kripos var der nede i 2013 – da snudde ting. Folk begynte å skjønne at her var det noe som ikke stemte, sa hun.

– I boken har jeg skrevet litt pent om dere også, sa hun, henvendt til den profilerte TV 2-reporteren.

– Uten mediene hadde denne saken blitt glemt eller liggende i en bakevje, fastslo hun.

Hår i suppa

Joshua Frenchs mor ble en kjent skikkelse i Kongo, og flere har uttrykt at hennes innsats var avgjørende for å få sønnen overført til Norge.

– Så lenge hun gikk fram og tilbake til fengselet var det noen som ikke fikk fred, sa Græsvik i sin introduksjon. Han beskrev henne som et «hår i suppa for kongolesiske myndigheter».

Norske myndigheter arbeidet lenge for å få til en benådning eller soningsoverføring, men først 17. mai i år kunne statsminister Erna Solberg bekrefte at French var overført til Norge. Åtte svært krevende år var over for moren og resten av familien.

– Livet tok en omvei. Men jeg fikk etter hvert venner og kontakter i Kongo og prøvde å gjøre det beste ut av det. Man må omfavne livet slik det kommer til en, sa hun.