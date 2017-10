Pleiepenger, lærere og bedre vilkår for gründere blir viktige saker for KrF og Venstre når de skal kjøpslå med regjeringspartiene om neste års budsjett.

KrF mener det er gode muligheter for å bli enige med Høyre og Frp, selv om partiet ikke lenger har noen samarbeidsavtale med dem.

– En kan ikke konkludere på forhånd, men vi går ikke inn i forhandlinger for at vi skal bryte. Jeg mener det er et bedre grunnlag for å klare å bli enige enn i tidligere budsjetter, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

På spørsmål om hvilke tre saker han vil prioritere, nevner han først familieøkonomi. Kombinasjonen av skatteskjerpelser og dyrere barnehage faller dårlig i smak. Videre trekker Ropstad fram lærersatsing. KrF har krevd at det må innføres en lærernorm på maks 15 elever per lærer.

– Regjeringen gjør mye på tidlig innsats, men det er jo ingen flere lærere. Det mener vi er det viktigste tiltaket skal du lykkes med forebygging og sikre at elevene kommer igjennom skolen på en god måte. Det er et punkt vi vil prioritere, sier Ropstad til NTB.

Forhandlingskort?

Til slutt peker han på pleiepengeordningen for familier med alvorlig syke barn. Flere blir rammet av endringene som ble innført 1. oktober.

Ropstad ler litt av et spørsmål om hvorvidt regjeringen har lagt inn noen «forhandlingskort» i budsjettforslaget.

– Hva det er for noe får regjeringen svare på, men det er veldig tydelig at budsjettet mangler KrFs fotavtrykk, sier han og viser til at det mangler 170 millioner kroner på bistandsbudsjettet for å nå det vedtatte målet om at denne skal utgjøre 1 prosent av BNP.

Bredbånd og rettshjelp

Flere kommentatorer har påpekt at Venstre og KrF la an en mild og samarbeidsvillig tone da budsjettforslaget ble lagt frem torsdag. Dagen derpå har Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik fortsatt et godt håp om enighet.

– Utgangspunktet er godt på overordnet nivå, men det er overraskende mange kutt på områder som er viktige for Venstre, sier han til NTB.

Som eksempler trekker han frem kutt i tilskudd til bredbånd i distriktene, kutt i støtten til frivillige rettshjelpstiltak og fjerningen av støtten til en rekke organisasjoner på Landbruksdepartementets budsjett.

– Det er ikke tvil om at det er kutt på områder som er viktige for Venstre og som vi har prioritert tidligere. Det gjør terskelen unødvendig høy foran forhandlingene, sier Breivik.

Utfordret av NTB til å trekke frem tre saker som er særlig viktig å få omstøtt, svarer Venstre-nestlederen i mer generelle vendinger.

– Våre hovedprioriteringer går langs tre linjer: Klima og grønn vekst, gründerskap og like muligheter innen barnehage og skole ved å satse sterkere på etter- og videreutdanning av lærere og gratis kjernetid, sier han.

Et bidrag som skal gjøre det mer attraktivt å etablere nye bedrifter er ordningen med beskatning av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap, som regjeringen foreslår innført. Venstre mener regjeringens forslag er for dårlig.

Alternative budsjetter

Både Venstre og KrF går nå i gang med å lage alternative budsjetter. Disse blir lagt frem i månedsskiftet oktober-november. Deretter innledes budsjettforhandlinger

Venstre skal nå gå i gang med sitt eget alternative budsjett, som først vil bli lagt frem i månedsskiftet oktober-november. Først når dette er presentert, blir det innledet budsjettforhandlinger med KrF og de to regjeringspartiene.

– Vi må bli enige i løpet av midten av november, anslår Ropstad.