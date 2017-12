Valgutvalgets Nobel-innstilling har ingen navn fra Frp fordi partiet ifølge stortingsflertallet ikke har spilt inn en valgbar kandidat, får NTB opplyst.

Det er flertall i valgutvalget, der de parlamentariske lederne sitter, for ikke å votere over en kandidat som ikke er valgbar når saken skal behandles i stortingssalen fredag.

– Fremgangsmåten er ufin og veldig uryddig, fordi det bryter med noen etablerte spilleregler, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Innstillingen er ikke offentlig ennå, og det kan fortsatt komme endringer.

Flertallet av Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, Senterpartiet og SV har flere ganger bedt Fremskrittspartiet komme opp med en annen kandidat enn Carl I. Hagen, som er vararepresentant til Stortinget.

Men Frp har ikke signalisert at partiet vil komme med en annen kandidat. Hvis partiet ikke gjør det før fredag, blir det votering over de andre kandidatene, men ikke Hagen, får NTB opplyst.

– Vi har kun fått et utkast fra stortingspresidenten, og det jobber vi med å svare på. Det trenger vi litt tid til. Men ingen i stortingsgruppa har tatt til orde for å finne noen ny kandidat. Så vår kandidat er fortatt Hagen, sier Limi.

Fremmer ikke motkandidat

Hvis Frp velger å fremme Hagen og kreve en votering over hans kandidatur, må Stortinget først ta stilling til om det skal voteres over en ikke-valgbar kandidat.

Fremgangsmåten benyttes for å beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

De fem opposisjonspartiene skal ha lagt bort alle planer om å fremme en motkandidat mot Hagen.

Formelt skal innstillingen fra valgutvalget nå oversendes Stortingets presidentskap, trolig onsdag ettermiddag, for videre behandling.

Etter det NTB forstår, kommer Høyre nå til å stemme med stortingsflertallet i den videre behandlingen av saken.

Clemet trolig inn som vara

Det har vært en dramatisk utvikling i saken de siste dagene.

Mandag vedtok Stortinget å hastebehandle et representantforslag om å sette en stopper for at vara- og stortingsrepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen.

Forslaget ble vedtatt dagen etter. Da ble det samtidig flertall for at Stortinget skal vurdere om internasjonale toppverv lar seg kombinere med å sitte i komiteen.

Hvis Frps plass til syvende og sist blir stående tom, betyr det trolig at tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet rykker inn i Nobelkomiteen fra sin plass som første vara.