– De er ikke norske i hjertet, sier Frp-leder Siv Jensen om innvandrere som ikke vil ta til seg norske verdier som ytringsfrihet og likestilling. Hun sier Norge «må slutte å sløse milliarder på mislykket integrering».

Det sa Frp-leder Siv Jensen i sin tale til partiets landsmøte, som åpnet på Gardermoen fredag.

Hun fikk stående applaus til pompøs musikk da hun ankom, fra et landsmøte som var godt fornøyd med valgresultatet i høst og fortsatt regjeringsdeltakelse.

– Vi klarte det. Vi gjorde spådommer til skamme. Vi viste de såkalte ekspertene hva vi er gode for, triumferte Jensen.

Fakta: Fremskrittspartiets landsmøte 27. - 29. april på Gardermoen Blant resolusjonene som skal behandles er disse: Forby bønnerop i det offentlige rom.

Reversere sukkeravgiften og andre avgifter.

Åpne opp for flere snøskuterløyper.

Beholde FM-nettet til lokalradio.

Legalisering av kasinoer i Norge.

Filming av muntlig eksamen.

Snakket ned Ap

Hun mente at årsaken til valgtriumfen var at Frp hadde de «klare løsningene for hvordan samfunnet skal bli enklere» og gjorde en god valgkamp.

– Dere er helt rå! ropte hun.

– Jonas Gahr Støre ble ikke statsminister og Hadia Tajik ble ikke justisminister. Det er en seier i seg selv! sa Jensen, som brukte mye tid på å snakke ned Arbeiderpartiet

Hun hevdet at en vanlig familie har fått 10.000 kroner mindre i skatt og kan kjøpe billigere biler etter at Frp gikk i regjering.

– Og det gjelder ikke bare slike kjedelige biler, men skikkelige biler. Nå har vi en samferdselsminister som ikke bare har kjørekort, men som er glad i biler og er på lag med bilistene, sa Jensen.

– Lar oss ikke kneble

Hun hevdet at Ap var feige i innvandringspolitikken, ville bygge mindre vei og øke skatter og avgifter.

– Det ville ikke folk ha. Nå ser vi en svak Ap-leder som står i spagat i innvandringspolitikken, sa Jensen.

Frp-lederen nevnte indirekte Listhaug-saken, der opposisjonen tvang daværende justisminister Sylvi Listhaug til å gå av på grunn av hennes retorikk.

– Det kan ikke være slik at det er Ap som skal sitte med definisjonsmakten for hva som er anstendig. Det er ikke hatprat å være for en streng innvandringspolitikk. Vi lar oss ikke kneble. Innvandringspolitikken er alt for viktig til å bli en diskusjon om ord, sa Jensen.

– Sylvi gjorde strålende jobb

– Mange år med ukontrollert innvandring har hatt negative konsekvenser. Det har ikke manglet på advarsler. Først med Frp i regjering ble bremsene satt på. La meg få sagt det: Sylvi gjorde en strålende jobb i regjering. Vi fikk kontroll over den største flyktningestrømmen siden 2. verdenskrig. Dette vet Tor Mikkel Wara godt, sa Jensen, og presenterte partiets nye justis- og innvandringsminister.

Hun viste til episoder med vold og skyting i Oslo.

– Vi må gjøre dette bedre. Vi skal lykkes der andre land har mislykkes. Kjeltringer som begår kriminalitet, må møtes med klare konsekvenser. , sa Jensen.

– Fnyser av våre verdier

Jensen gikk til angrep på dem som ikke har tatt til seg norske verdier.

– Det er mennesker som fnyser av våre verdier om ytringsfrihet og likestilling. Det er mennesker som mener at Koranen står over norsk lov. De er kanskje norske på papiret, men de er det ikke i hjertet, sa Frp-lederen.

Hun nevnte æresbegrepet som et problem i innvandrermiljøer.

– Det er på tide å si det som det er: Ære følger ikke familien, og kan ikke giftes bort. I Norge gjøre du deg fortjent til ære gjennom skole, jobb og tjeneste i samfunnet.

Hun viste til at innvandrere som ikke etter fem år kan norsk, nå får aktivitetsplikt eller kuttet støtte. Regjeringen har også innført forbud mot burka i skolen.

– Vi må slutte å sløse bort milliarder av kroner på mislykket integrering, sa Frp-lederen - etter at partiet har hatt ansvar for integreringspolitikken i regjeringen i fire år.

Frir til LO

Jensen snakket mye om situasjonen for yrkesfag, og at det blir stadig færre norske håndverkere. Hun mente at Frp og LO her har et felles mål, og mye de kunne samarbeidet om.

Men da må LO først kutte den økonomiske støtten til Ap.

– Jeg inviterer gjerne LO til samtaler, men det er anskelig å samarbeide med en organisasjon som aktivt støtter et annet parti. Jeg skjønner godt at arbeidsfolk ikke melder seg inn i LO, når de vet at kontingenten går til et parti de aldri kunne tenkt seg å stemme, sa hun.

På tampen av talen kom hun med liten lekkasje fra revidert statsbudsjett, som legges frem i mai: Da kommer det penger til 700 nye sykehjemsplasser i Norge.

Hun skrøt også av at sykehjemmene skal få tilskudd til å lage egne lokalkjøkken og midler til å ansette egne kokker, slik at de eldre skal få lukte og smake «hjemmelaget» mat.