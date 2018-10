Ved midnatt natt til mandag hadde årets TV-aksjon på NRK fått inn 239 millioner kroner. Svalbard var kommunen som ga mest per innbygger.

– På vegne av Kirkens Bymisjon er jeg både ydmyk, takknemlig og rørt. Resultatet av TV-aksjonen vil bety mye for de enkeltmenneskene som får en jobb å gå til, en seng å sove i eller utstyr som gjør at de kan delta på fritidsaktiviteter. Tusen takk til alle som har bidratt, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon, som inntektene fra årets aksjon går til.

Givertopp

Svalbard er den kommunen som har gitt flest kroner per innbygger. Øygruppen samlet inn 411,45 kroner per innbygger, og er like foran Bokn i Rogaland på statistikken, skriver NRK.

Av storbyene er det Tønsberg som kom best ut, foran Stavanger og Sandnes. Men på fylkesnivå er det Rogaland som troner på toppen, med 52,24 kroner per innbygger. Sogn og Fjordane er like bak med 51,83 kroner, ifølge oversikten.

Når det gjelder totalbeløp er Oslo på topp, med drøye 27 millioner kroner, etterfulgt av Akershus (25 millioner), Rogaland (24 millioner) og Hordaland (23 millioner).

Ørn Borgen / NTB scanpix

Nye rekorder

100.000 bøssebærere gikk årets viktigste søndagstur. Skoler over hele landet arrangerte skoleløp, stekte vafler, bakte og solgte tegninger og samlet inn mer enn 8,3 millioner kroner. I tillegg har næringslivet satt ny innsamlingsrekord med 33,3 millioner kroner, ifølge Kirkens Bymisjon.

37 millioner kom inn via Vipps, mens hele 90 millioner ble lagt i bøssene. Også NRKs P3-aksjon sørget for ny rekord, med 7,84 millioner.

– I hver eneste by og bygd har store og små, unge og eldre stilt opp for å støtte det viktige arbeidet til Kirkens Bymisjon. Hver dør som er banket på, klem som er gitt, møte som er skapt og krone som er puttet på bøssen, er helt uvurderlig, sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby.