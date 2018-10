Drapssiktede Makaveli Lindén, som ble pågrepet i Frankrike tirsdag, nekter å uttale seg til politiet. – Han har vært svært aggressiv, sier en politimester.

Etter ni dager på rømmen ble Lindén pågrepet i Dijon i Frankrike tirsdag ettermiddag. Onsdag ble han varetektsfengslet i påvente av utlevering til Norge.

– Han sier ikke et eneste ord. Vi har ikke rett til å avhøre ham, det er det norske myndigheter som skal gjøre. Men vi er mennesker, og har prøvd å snakke til ham på en sivilisert måte. Man han sier ingenting til oss. Jeg tror ikke han har sagt noen ting til politiet siden han ble pågrepet, sier assisterende politimester Olivier Dupas til Nettavisen.

Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen mandag i forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag.

Dupas sier til VG at Lindén har oppført seg voldelig etter arrestasjonen.

– Ikke direkte med slag og spark mot politiet, men hans oppførsel på cellen har ikke vært bra. Han har vært svært aggressiv.

Bildene av Lindén utenfor retten i Dijon viste at han hadde blåmerker i ansiktet. Dupas understreker at disse hadde han da han ankom byen.

Den drapssiktede svensken har fått oppnevnt en fransk advokat, Adrienne Riquet-Michel, ifølge VG. Hun gir også uttrykk for at han sier svært lite.

– Han har ikke sagt noe om hvorfor han er her, eller noe annet om saken, sier hun, og legger til at han har heller ikke gitt uttrykk for at han ønsker seg utlevert til Norge.

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt opplyste til NTB onsdag ettermiddag at utleveringsbegjæringen er sendt fra norsk politi, men at den ikke er sendt til Frankrike ennå.