Den norske diplomaten som er utvist fra Russland, må forlate landet innen 9. april. Norske myndigheter har betegnet utvisningen som uberettiget.

Utvisningen, som ble gjort kjent fredag, kommer etter at Norge utviste en russisk diplomat i kjølvannet av giftangrepet i Storbritannia.

– Den norske diplomaten har fått frist til 9. april med å reise, sier pressetalsperson Ane Lunde i Utenriksdepartementet (UD) til NRK.

Utvisningen var ventet, men likevel betegner UD den som uberettiget.

– Vår medarbeider har gjort en god jobb som diplomat, og utvisningen har ingenting med diplomatens utførelse av sine arbeidsoppgaver å gjøre», opplyste Lunde til NTB fredag.

Storbritannia hevder Russland sto bak angrepet mot den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i England. Selv nekter russerne for noen som helst involvering.

– Vår opplevelse er at britene har levert god dokumentasjon, uttalte statsminister Erna Solberg (H) tidligere i uken.

Flere pakker kofferten

Diplomater i USA og Russland pakket lørdag kofferten som følge av masseutvisningen fra begge sider. Flere utplasserte vil følge etter de kommende ukene.

Rundt 50 menn, kvinner og barn forlot den russiske ambassaden i Washington i USA lørdag ettermiddag i en buss som skulle frakte dem til flyplassen.

Totalt var det varslet at 171 personer – 60 russiske diplomater antatt å være etterretningsagenter, og deres familier – ville forlate landet. Sammen skulle de reise tilbake til hjemlandet i to fly som russiske myndigheter sørget for.

Carolyn Kaster / AP / Scanpix

Stenger konsulat

Omtrent samtidig dukket det opp flyttebiler utenfor det amerikanske konsulatet i St. Petersburg, mens det amerikanske flagget ble firt ned. I sitt motsvar på den internasjonale utvisningen av russiske diplomater, besluttet Russland å utvise 58 amerikanske diplomater samt stenge konsulatet.

De ansatte ved konsulatet fikk beskjed om å forlate bygningen innen klokken 22 lørdag kveld, og innen slutten av april skal hele bygningen være tømt, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Utviser 150

Russisk UD kalte fredag diplomater fra en rekke land inn på teppet og varslet om at drøyt 150 diplomater måtte pakke kofferten, blant dem en diplomat ved Norges ambassade i Moskva. Dagen etter fikk Storbritannia beskjed om å sende hjem ytterligere 50 diplomater, i tillegg til de allerede 23 utviste, innen den kommende måneden.

Bakgrunnen for dette er at en rekke land, også Norge, med Storbritannia i spissen har utvist russiske diplomater i forbindelse med nervegift-attentatet mot den russisk eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury 3. mars.

Britene hevder russiske myndigheter sto bak attentatet på Skripal, noe russiske myndigheter nekter og har etterlyst beviser for.