Boligprisene steg med 0,8 prosent i Bergen justert for sesongvariasjoner i juli. – En sterk måned for Bergen, oppsummerer Eiendom Norge.

Sammen med Oslo var Bergen den eneste norske byen som opplevde oppgang i boligprisene i juli, ifølge Eiendom Norge. De forventer dog at dette vil korrigere seg i løpet av neste måned.

– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det er i disse to byene stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp. Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå i overkant av 2,9 millioner kroner.

Store svingninger

Selv om prisoppgangen i Bergen var noe høyere enn det Eiendom Norge hadde ventet, var oppgangen i byen svakere en gjennomsnittet på 1,3 prosent for juli de siste fem årene.

Trenden er imidlertid god. I løpet av de siste 12 månedene har boligprisene i Bergen steget med 0,4 prosent, og så langt i år har de steget med 8 prosent.

– Det høres fryktelig mye ut, og det er det jo. Men Bergen er et av stedene der boligmarkedet har svingt mest. Det er som regel nedgang de siste fire månedene, og vi forventer svakere utvikling prismessig i månedene som kommer, sier Dreyer.

Ole Berg-Rusten, Scanpix (arkiv)

Moderat vekst

Nasjonalt steg boligprisene med 0,4 prosent korrigert for sesongvariasjoner i juli. Det er en moderat vekst, men likevel høyere vekst enn analytikerne hadde ventet på forhånd.

– Prisutviklingen i juli er sterkere enn det vi hadde ventet. Det har dessuten vært omsatt mange boliger til juli å være. Mange som la ut boligene sine til salgs sent i juni har lyktes med timingen og fått solgt til gode priser, sier Terje Buraas, leder for DNB eiendom.

Han spår likevel, i likhet med Nordea, Eiendom Norge og DNB-kollega Jeanette Strøm Fjære, en moderat vekst i resten av 2018.

– Boligprisveksten var noe sterkere enn vi hadde ventet og salgstallene var høye, noe som tyder på at etterspørselen fortsatt er solid. I Oslo, der prisene har gått opp med 10 prosent så langt i år, var veksten mye høyere enn normalt. Vi forventer dog at renteøkning, økt boligtilbud og svak befolkningsvest vil fører til at prisveksten demper seg de neste månedene, sier Fjære.

Solgt flere boliger

Aktiviteten i boligmarkedet var høy i juli over hele landet, og til sammen ble det ble solgt 4.329 boliger. Det er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

Samtidig ble det lagt ut 8,6 prosent færre boliger for salg i løpet av måneden, når man sammenligner med fjoråret.

– Men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

Torbjørn Katborg Grønning (arkiv)

– Hold hodet kaldt

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea råder boligkjøpere til, i likhet med boligprisveksten, å være moderate.

– Med varsel om renteøkning og dyrere lån er det spesielt viktig å holde hodet kaldt og ikke by over evne. Foruten å beregne hva økonomien din tåler av gjeldsbelastning gjør du lurt i å tenke gjennom hva slags livsstil du ønsker deg, og hva det koster å opprettholde denne, sier hun.