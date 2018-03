Skytingen i Bjørndal og på Lambertseter i Oslo natt til mandag, var trolig et oppgjør i et kriminelt miljø i hovedstaden, mener politiet.

En mann ble mandag morgen funnet skutt og kritisk skadd i et garasjeanlegg i Seterbråtveien på Bjørndal i Oslo. Ingen er pågrepet etter skytingen. Politiet fikk melding klokken 6.09.

Få timer før skjøt flere personer mot hverandre på åpen gate på Lambertseter, noen kilometer unna. Politiet sier de tar høyde for at det er en sammenheng mellom sakene.

– Vi tror dette er et oppgjør i et kriminelt miljø, sa politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, på en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag.

Hun sier politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen av de to sakene.

Audun Braastad, NTB scanpix

Skuddskader og vold

-Mannen som ble funnet i garasjeanlegget hadde skader som er forenlig med skuddskader og muligens annen vold, sa innsatsleder Brian Skotnes til NTB på stedet mandag morgen.

Ifølge Skotnes hadde mannen som ble skutt, utenlandsk legitimasjon på seg. Politiet mener han er bosatt i området, men han er ikke identifisert.

Mannen er mandag ettermiddag fortsatt innlagt på sykehus og tilstanden hans er alvorlig og kritisk, men han er stabil, ifølge politiet.

Metlid sier det viktigste nå er å få klarhet i hvem mannen er.

– Det er en voksen mann. Vi vet ikke hva han gjorde i garasjen, eller hvem han er, men har flere holdepunkter å gå etter, sier Metlid.

– Vi undersøker også en bil som ble funnet på stedet, og den er sentral i det videre etterforskningsarbeidet.

Mannen fikk livreddende førstehjelp, før han ble brakt til Ullevål sykehus. Politiet tror ikke at han hadde ligget lenge da han ble funnet rett etter klokken seks.

Store politistyrker rykket mandag ut til nabolaget sør i Oslo, og et stort område er avsperret. Politihelikopteret ble også sendt til området.

Audun Braastad, NTB scanpix

Skyting på åpen gate

Tidligere natt til mandag ble tre personer pågrepet etter skyting på Lambertseter i Oslo, noen kilometer nord for Bjørndal.

– Det er naturlig å tenke seg at det kan være en sammenheng mellom episodene, men vi etterforsker bredt, sier innsatsleder Skotnes.

Ingen ble skadd i denne hendelsen, som politiet fikk melding om cirka 20 minutter etter midnatt. To personer skal ifølge politiet har skutt mot hverandre, men uten å treffe.

De tre pågrepne ble påtruffet i en bil i Gamlebyen, og det ble funnet våpen i bilen. Alle tre er foreløpig siktet for brudd på våpenloven.

– Folk i nabolaget hørte skyting og ringte politiet. Takket være vitneobservasjoner kunne vi stanse en bil i Gamlebyen noe senere på natten. Det var tre personer i bilen, det ble funnet våpen. Både bilen og våpnene er beslaglagt, sier Metlid.

Politiet ber om opplysninger om personer og biler som er sett i området.