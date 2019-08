Nina Jensens samboer Nicolai Roan døde tirsdag kveld etter å ha tapt kampen mot kreften. Finansminister og søster Siv Jensen tar fri for å være med familien.

– Nicolai lever videre i hver celle i kroppen min og i Eik, men livet blir aldri det samme igjen, sier Nina Jensen til Dagbladet.

Det var for rundt et år siden det ble kjent at Nicolai Roan, samboeren til Jensen, hadde fått hjernekreft.

Overfor avisen slår den mangeårige miljøaktivisten fast at Roan døde tirsdag kveld etter å ha «kjempet intenst mot den aggressive hjernekreften».

Roans bortgang får også konsekvenser for programmet til finansminister Siv Jensen. Hun vil blant annet ikke delta på FpUs sommerleir, i stedet stepper Sylvi Listhaug inn. Ifølge Dagbladet tar finansministeren fri for å være med familien og sin søster.