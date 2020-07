Tre kvinner knivstukket i Sarpsborg – en mann pågrepet

Det er tre kvinner som ble knivstukket i Sarpsborg sent tirsdag kveld. To av dem er kritisk skadd. Politiet har pågrepet en gjerningsmann.

Tre kvinner er knivstukket i Sarpsborg sent tirsdag kveld. To av dem er kritisk skadd. Politiet har bevæpnet seg og pågrepet en person. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Store deler av sentrum i Sarpsborg er stengt etter at tre kvinner ble knivstukket sent tirsdag kveld. To av dem er kritisk skadd. Politiet har pågrepet en person. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Øst politidistrikt bekrefter at tre kvinner ble knivstukket i Sarpsborg på forskjellige adresser.

To av kvinnene er kritisk skadd, og en av dem er lettere skadd.

– En av ofrene hadde gjenkjent gjerningsmannen og vedkommende ble pågrepet på en adresse i Sarpsborgs sentrum, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet fikk først inn melding om en kvinne som var knivstukket i sentrum av byen, og kort tid etter melding om to nye knivstikkinger i St. Nicholas gate og Oscars gate.

– Politiet vurderte det som en mulig pågående livstruende hendelse og sendte alle tilgjengelig mannskaper til Sarpsborg. Samtidig, for sikkerhets skyld, oppfordret vi folk å holde seg innendørs, opplyser Ann-Kristin Endal, leder i Stab for kommunikasjon i Øst politidistrikt.

– Per nå har vi ingen indikasjoner på at det er flere gjerningspersoner og politiet anser situasjonen som under kontroll. Vi vil være til stede i Sarpsborg med store styrker gjennom natten for å ivareta sikkerhet, ro og orden, opplyser hun.