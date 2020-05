Forsvarer tar ransaking av Tom Hagens bolig og hytte til retten

Politiet ransaker Tom Hagens bolig og hytte gjennom såkalt tredjemannsransaking. Nå tar Hagens forsvarer, Svein Holden, politiets beslutning til retten.

NTB

Det bekrefter politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser at de onsdag har gitt et tilsvar og at de nå avventer rettens avgjørelse.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.