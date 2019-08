KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad avbrøt onsdag sin valgkampturné på Sørlandet for å komme tilbake til Oslo, der bompengestriden raser.

Ropstad bekrefter selv overfor NTB at han onsdag ettermiddag setter kursen mot hovedstaden. Han satt i 15.40-tiden om bord på et fly på Kjevik i Kristiansand, klar til å ta av i retning Oslo.

KrF-lederen ønsker å være tilgjengelig i tilfelle det er behov for at regjeringspartiene møtes for å diskutere bompengesaken. Situasjonen synes svært hektisk etter at Venstres stortingsgruppe avsluttet sitt møte i 15-tiden onsdag.

Det er statsminister Erna Solberg som har bedt Ropstad om å komme tilbake til Oslo.

– Jeg kommuniserer fortløpende med mine partifeller. Men denne prosessen skal ikke trekke ut i tid på grunn av oss. Vi skal bidra til at vi får en løsning på denne saken. En løsning som er bra for miljøet og sikrer utbygging av kollektivtrafikk som bybanen i Bergen og som samtidig senker bompengebelastningen, som er vel høy enkelte steder, sier Ropstad til NTB

Vidar Ruud / NTB scanpix

Venstre vil forhandle, Frp nekter

Venstres stortingsgruppe satt onsdag i et flere timer langt krisemøte med partiledelsen om bompengestriden i regjeringen.

Litt etter klokken 15 onsdag sa finanspolitisk talsperson Abid Raja at Venstre ønsket å forhandle videre om en løsning på regjeringens bompengefloke.

– Venstre er en konstruktiv part. Vi er villige til å forhandle videre, sa Raja.

En halvtime senere parerte Frp-leder Siv Jensen:

– Vi anser oss fortsatt ferdige med bompengeforhandlingene.

Frps landsstyre sluttet seg søndag til en skisse til løsning på konflikten, men denne skissen ble kort tid senere avvist av Venstre.

Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Mener skissen må endres

Venstre vil nå gi en tilbakemelding til de tre andre regjeringspartnerne om hva partiet mener må endres i løsningsskissen som ble lagt på bordet i helgen.

– Jeg kan forsikre alle om at vårt tilbakespill vil være bra for klimaet, luftproblematikken og trafikkproblematikken, sa parlamentarisk leder Terje Breivik etter onsdagens diskusjoner.

– Det er vanskelig å kommentere på et innhold vi ikke kjenner, men Venstre har hatt to måneder på seg til å legge sine ting i bordet. Vi anser oss fortsatt ferdige med forhandlingene, sier Siv Jensen til NTB.