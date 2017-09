Ekspolitimannen Eirik Jensen kjente til at Gjermund Cappelen drev med import av hasj i stor stil, mener dommerne.

– Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet, sier tingrettsdommer Kim Heger.

I sin opplesning av den 105 sider lange dommen i Oslo tingrett mandag la Heger vekt på at bevisførselen har vist at Cappelen var et kjent navn hos både politiet og tollvesenet. Mange visste at bærumsmannen drev stort innen særlig hasj.

Jensen har imidlertid hele tiden hevdet at dette var ukjent for ham.

– Dersom Jensens forklaring skal legges til grunn, kan retten ikke finne noen annen forklaring enn at Jensen var bemerkelsesverdig utenfor det som var hans arbeidsområde, sa Heger.

Straffbar medvirkning

I perioden som er omfattet av tiltalen, har Cappelen ifølge tiltalen innført 13,9 tonn hasj.

Dommeren trekker frem at passiv medvirkning til narkotikaimport kan straffes. Som hovedregel må man gjøre noe aktivt, men unntaksvis kan ren passivitet også anses som medvirkning. Særlig om personen besitter en slik stilling som innebærer plikt til å gripe inn.

Jensen har i retten vedgått at det ville utløse et ansvar til å gripe inn dersom han kjente til hasjimporten.

Retten mener Jensen har trådt inn i sirkelen for straffbar medvirkning. Manglende inngripen har medført at Cappelen kunne fortsette sin straffbare virksomhet, går det frem av dommen.

– En politimann har plikt til å arrestere en storimportør av hasj. Det gjelder også selv om vedkommende er politiinformant, slo Heger fast.

– Ikke troverdig

Heller ikke Eirik Jensens forklaring om en informant han overtok i 2000, som hadde kommet med mye informasjon om Gjermund Cappelen, står til troende, mener Heger.

– Retten finner Jensens forklaring ikke troverdig, sa Heger under opplesningen av dommen.

Politioverbetjent Steinar Slåtte har opplyst til retten at Eirik Jensen overtok en informant i 2000. Informanten hadde da fortalt at Cappelen drev med både amfetamin og hasj. Ifølge Slåtte ble Jensen informert både muntlig og skriftlig om dette. Det ble blant annet utferdiget en detaljert hendelsesblankett.

Jensen har i retten forklart at han ikke snakket med kilden om Cappelen, men at de straks konsentrerte seg om en annen sak, og at han heller ikke leste de skriftlige rapportene som ble sendt Oslo-politiet.

– Utenkelig

Jensen har også uttalt at han ikke kjente til Cappelens hasjvirksomhet fordi Asker og Bærum politikammer ikke informerte Oslo-politiet om mistankene mot Cappelen.

Dette er blitt bestridt i retten, fremholdt Heger.

– Vitnene holder det for utenkelig at SO (Spesielle Operasjoner) ikke har visst om mistankene mot Cappelen, sa han.