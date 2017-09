Konkursrammede Moods of Norways eiendeler er flere titalls millioner lavere enn den totale gjelden.

Fra før er det kjent at selskapene Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS har en samlet gjeld på 112, 2 millioner kroner. Selskapene er dermed 42,2 millioner kroner i minus.

Eiendelene har derfor en samlet verdi på 70 millioner kroner.

Butikker fremdeles stengt

Løvik opplyser i en pressemelding at alle de 200 ansatte i selskapene blir sagt opp i forbindelse med konkursen. De 18 butikkene landet rundt holdes inntil videre stengt.

– Konkursboet jobber med ulike løsninger for realisering av aktiva. Det vil ennå ta noe tid før konkursboet har fått de nødvendige avklaringer. Det er derfor ikke mulig å være konkret på hva som blir den endelige løsningen, sier Løvik.

Jarle Ødegaard/VG

Styret så ikke annen løsning

Han sier det er stor interesse rundt konkursboet, både fra interessenter til aktiva, selskapets forretningsforbindelser og mediene.

– I denne tidlige fasen i bobehandlingen må jeg prioritere å ha fokus på å sikre de ansattes rettigheter og å finne løsninger som er til det beste for selskapets kreditorer. Jeg ber om forståelse for dette, sier Løvik.

Han gjentar at eierne har opplyst at selskapets utenlandssatsing var kostbar og måtte bygges ned og at valutaeksponeringen påførte selskapene tap.

– Dette kombinert med en skjerpet konkurransesituasjon mot salg over internett ga dårlig lønnsomhet og store likviditetsproblemer. Da banken sa opp selskapenes driftsfinansiering, så ikke styret en annen løsning enn å melde oppbud, sier bostyreren.