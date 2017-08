Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning.

Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Forskningen rapporten er basert på viser at barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg siden 2001, og har en relativt høy utbredelse i storbyene.

– Denne utviklingen bekymrer oss. Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder og samfunnet som helhet. Vi vet at å bo i et område der mange har dårlige levekår, lav inntekt og lav utdannelse, reduserer barnas livssjanser. Det er liten grunn til å tro at dette kun er et Oslo-fenomen, men her må vi innhente mer kunnskap, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, i en pressemelding.

Rapporten lanseres under Arendalsuka onsdag 16. august.