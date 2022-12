Tengs-rettssaken er ferdig – dommen avsies etter planen 24. februar

Etter syv uker er rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs ferdig. Dommen kommer først om to måneder.

NTB

Det sa administrator Arne Vikse før han hevet retten i Haugaland og Sunnhordland tingrett for siste gang like før klokken 14.30 onsdag.

Gjennom 26 rettsdager har påtalemyndigheten lag på lag bygget saken mot den tiltalte 52-åringen. Han nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten mener at han må dømmes til 17 års fengsel for drapet, mens forsvarerne ba onsdag om at han frikjennes.