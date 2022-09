Utdanningsforbundet trapper opp streiken – tar ut nesten 100 nye lærere

Utdanningsforbundet tar ut nesten 100 nye lærere i streik fra tirsdag i neste uke. Dermed vil de ha drøyt 8.150 streikende medlemmer.

Utdanningsforbundet tar ut rundt 100 nye lærere i streik fra tirsdag i neste uke.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– I dag har Utdanningsforbundet varslet vår motpart KS om at vi trapper opp streiken med nærmere 100 lærere fra neste tirsdag. En ny kommune, Sunnfjord i Vestland fylke, blir rammet, hvor over 80 lærere fra to videregående skoler tas ut, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Lærerstreiken har vart siden 8. juni. I tillegg til Utdanningsforbundet, har Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag medlemmer i streik.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener KS har vist en manglende vilje til å finne en løsning, og han mener de må ta svært mye av ansvaret for at streiken fortsetter.

– Situasjonen er dramatisk for alle de elevene som nå får lite eller ingen undervisning. Dette beklager vi sterkt. Vi vet mer enn de aller fleste hvor viktig skolen og lærerne er for elevene, sier Handal.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier han ikke har hatt noen kontakt mellom partene i lærerstreiken siden søndag.

Riksmekler Mats Ruland har ikke hatt kontakt med partene i lærerstreiken siden mandag kveld, melder NRK. Han opplyser til kanalen at det heller ikke er planlagt noen nye møter.

– Det har ikke vært grunnlag for å kalle dem inn til nye samtaler. For at det skal bli aktuelt, må de være villige til å endre posisjon, sier Ruland.

Riksmekleren hadde sist et møte mellom partene søndag 18. september, men dette ble resultatløst. Dagen etter ble ytterligere 1800 lærere tatt ut i streik.

Lærerstreiken ble innledet i det små rett før sommeren og har siden da blitt trappet opp flere ganger.