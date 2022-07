Bevæpningen av politiet opprettholdes i inntil tre måneder

Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til at politiet fortsatt kan være bevæpnet i inntil tre måneder.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

PST vurderer terrortrusselen i Norge som «høy». Det betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige, opplyser Politidirektoratet.

– Med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet har vi med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at politiet fortsatt skal være bevæpnet, sier fungerende politidirektør Håkon Skulstad.

Midlertidig nasjonal bevæpning ble innført etter skytingen i Oslo natt til 25. juni. To menn ble drept og over tjue personer ble såret da terrorsiktede Zaniar Matapour (43) åpnet ild mot to utesteder i sentrum.

I etterkant av angrepet har politiet også satt inn flere patruljer i gatene.

– Patruljene skal, på lik linje med andre patruljer i Oslo politidistrikt, være til stede der folk er. Hensikten er at de skal være synlige, ha tid til å møte og snakke med befolkningen for å gjenskape tryggheten, sa stabssjef Torgeir Lindstad i forrige uke om ekstrabemanningen.