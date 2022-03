– Flere titalls nordmenn vil dra til Ukraina for å kjempe

Ukrainas ambassade har fått mange spørsmål fra nordmenn som er interessert i å kjempe på Ukrainas side i krigen mot Russland.

Frivillige soldater trente i nærheten av Kyiv lørdag. Nå sier Ukrainas ambassade i Norge at flere nordmenn har tatt kontakt med dem med ønske om å kjempe på deres side.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Responsen verden rundt er imponerende, sier Ukrainas ambassadør Viacheslav Yatsiuk til NRK tirsdag ettermiddag.

Yatsiuk har ikke eksakte tall for hvor mange som har meldt interesse for å kjempe på ukrainsk side, men sier at det er snakk om «flere dusin». Noen har tatt direkte kontakt med ambassadøren.

– Jeg kan føle at det er en veldig respons på dette. Det er mange nordmenn som ønsker å dra til Ukraina, fordi de skjønner hva som står på spill, sier ambassadøren.

En ikke navngitt pressesekretær ved Ukrainas ambassade i Oslo forteller til Klar Tale at folk begynte å ta kontakt torsdag forrige uke. De interesserte henvises til riktige myndigheter i Ukraina.

Blomster og lys ved trappen utenfor den ukrainske ambassaden i Oslo etter den russiske invasjonen. Ambassaden har mottatt spørsmål fra nordmenn som vil kjempe.

Presidenten ba om hjelp fra europeere

Fredag i forrige uke ba president Volodymyr Zelenskyj europeere med kamperfaring om slutte seg til de ukrainske styrkene for å kjempe mot Russlands invasjon.

– Om du har kamperfaring og ikke vil se på deres politikeres ubesluttsomhet, kan du komme til landet vårt og bli med oss i forsvaret av Europa, som er svært viktig akkurat nå, sa Zelenskyj.

Støre advarer

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ba sist lørdag nordmenn om å tenke seg grundig om før de drar til Ukraina for å kjempe.

– Jeg skjønner veldig godt nordmenns engasjement når man ser at et europeisk land blir offer for en angrepskrig fra en militær stormakt, men jeg vil advare folk mot det – krig er brutalt, og det er ikke et ansvar norske myndigheter kan ta. Hvis enkeltmennesker vil gjøre det, må de tenke veldig nøye gjennom det, sier Støre til NTB tirsdag.

Ikke ulovlig

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen sa i forrige uke til Forsvarets forum at det ikke er ulovlig for nordmenn å slutte seg til en fremmed stats hær.

– Det som er kriminalisert, er virksomhet som kan svekke forsvarsevnen til Norge eller allierte, sa hun.

Sky News melder tirsdag at flere hundre briter har meldt seg for å kjempe for Ukraina.