Utvalg vil stramme inn på Stortingets goder

Retten til pendlerbolig bør ikke lenger knyttes til stortingsrepresentanters folkeregistrerte adresse, foreslår et utvalg nedsatt av Stortinget.

Stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger blir tatt opp i en ny delrapport. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

– Vi tenker at folkeregistrert adresse ikke er et godt kriterium for vurdering av retten til pendlerbolig. Vi er opptatt av faktisk bosted, i tillegg til et avstandskrav som vi ikke har diskutert ferdig ennå, sier utvalgsleder Therese Johnsen til NTB.

I rapporten kommer det også forslag om å avvikle diettpengeordningen for stortingsrepresentanter som pendler. Utvalget foreslår videre at man bør avvikle ordningen med opptjening av feriepenger siste år på Stortinget.

«Utbetaling av både godtgjørelse og tidligere opptjente feriepenger det første året som stortingsrepresentant kan fremstå som en dobbel utbetaling, og dermed virke urimelig», skriver utvalget.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier Stortinget vil følge opp forslagene allerede før sommeren.

– Vi har allerede et møte i presidentskapet på onsdag. Der lager vi en fremdriftsplan, og vi skal sørge for å behandle dette nå før sommerferien, sier Gharakhani til NTB.

Presidenten sier han er veldig glad for at man er skikkelig i gang med opprydningsjobben.

– Dette er første rapport, og for oss var det viktig at det var et eksternt utvalg som så igjennom ordningene våre, og ikke oss selv. Det er en del av tillitsbyggingen.

Therese Johnsen leder utvalget. Foto: Vidar Ruud / NTB

Vil lovfeste retten til pendlerbolig

Utvalget foreslår likevel at godtgjørelsen ikke avkortes for feriepenger. I tillegg foreslår utvalget å lovfeste retten til pendlerbolig for stortingsrepresentanter.

Stortingets presidentskap bestemte i september i fjor at det skulle gjøres en ekstern gjennomgang av reglene for pendlerboliger. Det skjedde etter en rekke avsløringer i mediene om mulig misbruk av ordningen.

– Vi tydeliggjør ordningene ut fra de kriteriene vi har. Og vi vurderer også dette ut fra hva som er rimelig ellers i samfunnet, og ut ifra legitimiteten til ordningene, sier Johnsen.

Hun legger til at man tar hensyn til Stortingets ombudsplikt, og at man er bundet til vervet i fire år.

En annen stortingsordning som har vært i offentlighetens søkelys, er den såkalte etterlønnsordningen. Utvalget foreslår å ta hele denne opp til vurdering, og blant annet stille spørsmålet om hvorvidt den skal videreføres i det hele tatt.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier Stortinget vil komme i gang med å behandle forslagene allerede senere denne uken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skal gå gjennom alle økonomiske ordninger

Utvalget ble oppnevnt 18. november. Endelig rapport skal være klar innen 31. januar neste år. Det er utvalgets første delrapport som nå er lagt frem. Den inneholder forslag til overordnede prinsipper for de ulike økonomiske ordningene.

I desember ble utvalgets mandat utvidet til å gjelde alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene – unntatt pensjonsordningen, nivået på representantenes lønn og tilskuddene som gis til partigruppene på Stortinget.

– Det viktigste budskapet er at Stortinget skal få ha ordninger som gjør det mulig å utføre vervet på like vilkår for alle, uavhengig av geografisk bakgrunn og livssituasjon, sier Johnsen.

Samtidig sier hun at «ordningene skal ha et tydelig mål, slik at de ikke misbrukes.»