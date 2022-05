Statsadvokat: Svært uheldig at politiet ikke ga opplysninger i Baneheia-saken

Statsadvokaten i Agder sier det er svært alvorlig at de ikke fikk informasjon om at Baneheia-dømte Jan Helge Andersen ble anklaget for voldtekt før drapene.

Baneheia-drapene skjedde tilbake i mai 2000. Arkivfoto: Lise Åserud / SCANPIX.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

TV 2 har tidligere avslørt at Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd før Baneheia-drapene. Kvinnen fikk voldsoffererstatning. Andersen har nektet for anklagene.

Dette informerte ikke Agder-politiet statsadvokaten om i forbindelse med gjenopptakelsessaken til Viggo Kristiansen, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder til Fædrelandsvennen.

Istedenfor skrev Agder-politiet til kommisjonen at det ikke forelå «opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn».

– Statsadvokatene hadde således ikke kjennskap til denne saken da vi skrev vår uttalelse til Kommisjonen for gjenopptakelse i anledning begjæringen om gjenåpning, skriver Holmen i en uttalelse til Fædrelandsvennen.

– Det er svært uheldig at statsadvokatene ikke fikk informasjon fra Agder politidistrikt om en henlagt sak mot Jan Helge Andersen som gjaldt sedelighetsforbrytelse i anledning Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning, skriver Holmen.

Det har i det siste kommet fram flere opplysninger i tillegg til voldtektsanklagen. Agder-politiet vil ikke kommentere detaljer i saken.