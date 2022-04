Tre personer døde etter snøskred i Lyngen

Tre personer er erklært døde etter å ha blitt tatt av et snøskred i Lyngen i Troms torsdag ettermiddag.

Tre personer er erklært døde etter å ha blitt tatt av et snøskred i Lyngen i Troms torsdag ettermiddag. Foto: Marius Hoe / Framtid i Nord / NTB

Det var ni personer i turfølget. De skredtatte hadde skredsøker på seg, og ble raskt funnet.

– Innringeren opplyste at tre personer ble tatt av skredet. De øvrige seks har jobbet med å grave fram de tre som ble tatt av skredet, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i politiet til NRK.

Turfølget skal ifølge politiet ha bestått av utenlandske skikjørere. Det jobbes nå med å identifisere de omkomne.

– Det pågår fortsatt en del jobb i området. Vi har fått melding om at ingen flere skal være tatt, men det er ikke verifisert, sier Thomassen.

Krisestab

Store ressurser i sving i forbindelse med skredet i Lyngen, opplyser politiet videre.

Ordfører i Lyngen kommune, Dan-Håvard Johnsen, opplyser til VG at kommunen har satt krisestab.

– Dette er en forferdelig tragisk inngang på påsken. Det er en risiko med å gå i fjellet, og den risikoen resulterte i et tragisk utfall i dag. Vi er trent i disse situasjonene og har et turfølge å ivareta nå, sier han.

Betydelig snøskredfare

Skredet skal ha gått i Kavringtinden. Nordlys meldte at nødetatene og luftambulansen ble sendt ut etter at de fikk melding om skredet onsdag ettermiddag.

Varslingstjenesten varsom.no melder om at et er betydelig snøskredfare, oransje farevarsel, i store deler av Troms. To personer ble også tatt i et snøskred i Lyngen onsdag, men de ble ikke skadd.