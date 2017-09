Erna Solberg (H) befester posisjonen som den mest populære statsministerkandidaten. Men Jonas Gahr Støre (Ap) har fortsatt godt tak på kvinner og de yngste velgerne.

Det er jevnt i statsministerduellen, men pilen peker Erna Solbergs vei.

For fire måneder siden hadde Jonas Gahr Støre et forsprang på målingene om hvem folk foretrekker som statsminister etter det kommende stortingsvalget.

Den gang svarte 47 prosent av de spurte at de ville ha Ap-lederen som regjeringssjef. 40 prosent foretrakk nåværende statsminister Erna Solberg.

– Ser at vi gjør en god jobb

Nå er det et lite flertall som velger Erna Solberg også de neste, fire årene. I dag er resultatet 46 prosent mot 42 prosent i statsministerens favør.

– Dette viser at folk ser at vi gjør en god jobb og at det ikke er noen grunn til å eksperimentere, sier Solberg i en kommentar til målingen.

Tendensen i målingen fra Respons Analyse sammenfaller med utviklingen for Støre og Ap på partimålingene.

Har draget på kvinnene

Støre kan også glede seg over at han fortsatt har draget på kvinnene. 48 prosent av kvinnene foretrekker Støre, mens 40 prosent vil ha Solberg. Blant menn er det motsatt: Hele 53 prosent peker Solberg, mens 37 prosent av mennene helst vil ha Støre.

Også blant folk under 30 scorer Ap-lederen best: 45 prosent velger Støre, mot 40 prosent for Solberg. I alle andre aldersgrupper scorer Solberg høyest.

Ønsker seg Erna

Velgernes statsminister-preferanser henger som ventet godt sammen med deres plassering på den politiske høyre-venstre-aksen.

Mest interessant er det kanskje at et solid flertall av velgerne til Venstre og KrF foretrekker Erna.

Drøyt halvparten av MDG-sympatisørene vil ha Støre som statsminister, viser målingen som er gjort på oppdrag av BT og Aftenposten.

Folk på Vestlandet og Sørlandet er mer tilbøyelig til å foretrekke Solberg enn de som er bosatt i andre deler av landet.

